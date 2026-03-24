Partido Verde suma a Óscar Vergara, ex diputado y ex presidente municipal de Calimaya

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México refuerza su presencia en la zona centro con la incorporación de Óscar Vergara, expresidente municipal de Calimaya y exdiputado local, a quien dio la bienvenida el dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello.

Este instituto político afianza su presencia en el Distrito de Metepec (Foto: Especial).

Óscar Vergara también ha sido candidato a diputado federal y local, además de desempeñar responsabilidades en la administración pública municipal, perfil que complementa con su actividad en el ámbito empresarial.

Al tomar la palabra, dejó claro que su decisión responde a convicción y coincidencia con el proyecto del partido: “Estoy completamente convencido de que vengo por los principios que tiene el partido; vengo a coadyuvar, colaborar y trabajar en pro de los proyectos del Partido Verde”, expresó.

Señaló que su compromiso será fortalecer la presencia del Verde en su municipio y alrededores, convocando a más ciudadanos a sumarse y consolidando la organización territorial.

El acto contó con la presencia de Daniel Sámano Jiménez, delegado especial; Miguel Sámano Peralta, secretario de Acción Política; y Héctor García, secretario de Organización, quienes han sido parte de la articulación de cuadros en la entidad.

En su intervención, Miguel Sámano Peralta destacó que la incorporación de Vergara representa la suma de un perfil con experiencia y compromiso: un cuadro con conocimiento territorial y capacidad de operación política.

Por su parte, el dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, subrayó que la adhesión de Óscar Vergara se suma al trabajo de fortalecimiento del partido en distintas regiones del estado y refuerza la estructura del PVEM en la zona centro.

Con estas incorporaciones, el Partido Verde consolida su presencia territorial como una fuerza política que sigue sumando perfiles con experiencia y capacidad de operación en el estado de México.

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