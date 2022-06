Partidos Políticos carecen de promoción y acceso a candidaturas para personas de la diversidad sexual

De acuerdo con la ex senadora Martha Angélica Tagle Martínez los Partidos Políticos en nuestro país carecen de promoción y acceso a las candidaturas para poder ser electas a través del voto a las personas de la diversidad sexual.

Martha Angélica Tagle Martínez (Foto: especial).

“Ningún partido político incluye medidas específicas para promover el acceso de las personas de la diversidad sexual y de género a candidatura de cargos de elección popular, ni mecanismo para favorecer su inclusión en la representación política, de los diez Partidos con registro nacional, solo cinco prevén en sus documentos básicos cuestiones vinculadas con la identidad de género y la expresión de género, la comunidad trans, y la no discriminación, mientras que solo uno prevé en su estructura de órganos de Dirección de una cartera dirigida a la diversidad sexual”.

Refirió que ello tiene que ver con que mantienen una discriminación política contra las personas de la diversidad sexual y de género, como se demostró en los procesos electorales de 2017 y 2018.

“En el proceso electoral federal y locales en el 2017 y 2018, los partidos políticos destinaron un número mínimo de candidaturas: 6 de los 4 mil 267 cargos, ¡O sea, no me van a decir que no hay espacios, o no me van a decir que es mucho lo que se les pide!”.

Ante ello, es importante construir una democracia más representativa, así como la inclusión de otras personas en situaciones discriminación y que no han podido acceder a su derecho de representación política, ya que mejorar la calidad democrática, es buscar que lleguen otras voces y otras representaciones, y no lleguen los mismos de siempre.

“Cuando hablamos de los derechos, estamos hablando de todos los derechos, ni uno más ni uno menos para todas las personas, no importando la forma en cómo se vean, cómo se vistan, cómo sientan, a quién amen, a quién no amén, y qué crean, que no crean; todas las personas tenemos los mismos derechos, ni uno más, ni uno menos”.

Finalmente, no solo se debe reconocer que las personas podemos tener un reconocimiento formal de los derechos a través de la Constitución, sino de acceder realmente a ellos y ejercerlos, por lo que el estado a través de las personas, instituciones, y autoridades es responsable de garantizarlos.

