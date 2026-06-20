Pasos peatonales inteligentes en Toluca benefician la movilidad de grupos vulnerables

Los pasos peatonales inteligentes instalados en el primer cuadro del centro histórico de Toluca representan una herramienta tecnológica de gran utilidad para facilitar la movilidad con seguridad de personas con discapacidad y adultos mayores que acuden a esta zona para realizar trámites, acceder a servicios o recreación, permitiéndoles cruzar aceras y avenidas sin riesgo alguno.

Se invita a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en los dispositivos a las autoridades correspondientes. (Foto: Especial)

Los ocho dispositivos están equipados con luces LED, cámaras y sistemas de voz sincronizados a los semáforos para alertar tanto a peatones como a automovilistas, convirtiéndose en un apoyo fundamental para personas con discapacidad visual.

Como parte del cuidado de la infraestructura urbana, el presidente municipal, Ricardo Moreno, instruyó a la Dirección General de Servicios Públicos a realizar labores permanentes de supervisión, mantenimiento y limpieza de estos dispositivos para garantizar su óptimo funcionamiento, luego de que algunos presentaran fallas derivadas del desgaste natural o fueran objeto de actos vandálicos. El alcalde hizo un atento llamado a la población para cuidar este importante mobiliario urbano, ya que beneficia directamente a la ciudadanía, fortalece la seguridad vial en el municipio y contribuye a evitar accidentes.

El mantenimiento y supervisión permanentes buscan asegurar que los pasos peatonales inteligentes operen correctamente y cumplan con su función de brindar seguridad a los transeúntes, especialmente a aquellos con alguna discapacidad o movilidad reducida. Las fallas detectadas en algunos dispositivos han sido atendidas oportunamente por personal de Servicios Públicos, quienes realizan recorridos constantes para verificar su estado y reparar cualquier desperfecto.

El alcalde recordó que las personas que sean sorprendidas causando daños o vandalizando infraestructura urbana serán acreedoras a las sanciones establecidas en el Bando Municipal. El gobierno de Toluca reiteró su compromiso con la seguridad vial y la inclusión de todos los sectores de la población mediante el uso de tecnología aplicada al espacio público.

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