Patricia Bárcenas conquista el primer lugar en los Nacionales Deportivos en Silla de Ruedas y Amputados Uruapan 2023

Luego de su participación en los Juegos Nacionales Deportivos en Silla de Ruedas y Amputados Uruapan 2023, la halterista mexiquense ya prepara el arranque de su temporada internacional, en la que tiene como principal objetivo acudir al Campeonato Mundial de Powerlifting y los Juegos Panamericanos.

Busca mexiquense llegar a su séptima cita paralímpica (Foto: Especial).

“Ahorita lo estamos tomando como una evaluación parcial porque estamos enfocados en llegar al mejor momento para el Campeonato del Mundo, que es en agosto, estos eventos no son despreciables sino al contrario, son momentos de evaluación que nos marcan cómo vamos a trabajar, y obviamente mi mejor marca está proyectada para el mundial”, dijo la pesista.

Patricia Bárcenas aseguró que le da mucha tranquilidad tener la hegemonía a nivel nacional, pero puntualizó que su enfoque está en su preparación encaminada al Campeonato Mundial.

“Mi mejor marca a nivel nacional me parece que han sido 130 kg y no es presunción, pero creo que nadie la ha podido superar. Y valoro mucho esa tranquilidad que me dan los Juegos Nacionales, pero lo estamos enfocando más a evaluar la etapa general para librar la siguiente etapa que me va a servir de base para el mundial”, afirmó la deportista.

La atleta que ya cuenta con tres medallas paralímpicas, una de oro y dos de bronce, con 27 años de experiencia, aseguró que continúa con muchas metas para su carrera deportiva y que desea estar en los Juegos Paralímpicos de París y cumplir con su séptima cita paralímpica.

“La gran meta es París 2024 y vamos con metas a corto, mediano y largo plazo. Obviamente sí es un compromiso estar en este momento en el tercer lugar del ranking mundial, en momentos he estado en segundo y por supuesto, el oro olímpico está dentro de mis anhelos, estamos trabajando para eso y ojalá Dios me permita lograrlo”, concluyó Paty Bárcenas.

Comentarios

comentarios