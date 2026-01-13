Patrulla de Toluca se volcó tras emergencia médica de oficial

Una patrulla de la Policía Municipal de Toluca se volcó en la mañana del 13 de enero en la intersección de las calles Ixtlahuaca y Chalco, ubicada en la delegación San Diego Linares.

La unidad impactó de manera consecutiva contra un domicilio particular y contra un poste del servicio telefónico. (Foto: Especial)

El accidente ocurrió cuando la oficial que conducía la unidad sufrió un súbito problema de salud, lo que le provocó la pérdida de control del vehículo. La patrulla impactó contra un domicilio particular y un poste telefónico antes de quedar volcada.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para atender a la agente, a quien se le diagnosticó una crisis nerviosa derivada del incidente. Los paramédicos la estabilizaron en el sitio y determinaron que no requería ser trasladada a un hospital.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca confirmó el accidente y detalló que se está dando seguimiento al estado de salud de la oficial. La dependencia reiteró su compromiso con el bienestar de los elementos de la corporación policial.

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