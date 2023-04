Paulina Gaitán, la mexicana que compite en los Premios Platino

El próximo 22 de abril, se realizará en la ciudad de Madrid, España la entrega de los Premios Platino, con los cuales se reconoce a lo más destacado del cine y televisión latinoamericanos en el último año.

Paulina Gaitán habló sobre la nominación por su trabajo en “Belascoarán” y explicó qué fue lo que vio en el personaje para aceptar interpretarlo (Foto: cortesía).

“Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” de Alejandro González Iñárritu; Daniel Giménez Cacho por su actuación en “Un extraño enemigo” y la película animada “Águila y jaguar, los guerreros legendarios”; representarán a México en la competencia. Otra de las mexicanas nominadas en la categoría Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o teleserie es la actriz Paulina Gaitán por su papel de Irene en la serie “Belascoarán”, producción de Netflix en la que compartió créditos con Luis Gerardo Méndez; Irene Azuela; Silverio Palacios; Nailea Norvind; entre otros actores.

En entrevista telefónica para Así Sucede, la actriz Paulina Gaitán habló sobre la nominación por su trabajo en “Belascoarán” y explicó qué fue lo que vio en el personaje para aceptar interpretarlo.

“La verdad es que me llevó muchas cosas del personaje, me llevo mucha fuerza, aprendí a andar en moto, fue un reto realizar este personaje, el poder trabajar con Luis Gerardo (Méndez) fue padrísimo; siento que todo lo que hicimos en conjunto con el gran equipo que se formó dimos resultados que pudieron verse. A la serie le fue bastante bien, a la gente le gustó mucho el personaje de Irene. Entonces, me quedo muy contenta por los resultados(…)Leí el personaje y me encantó. Lo que busco en los personajes que interpreto es que tengan un reto para mí y que sean complejos y que tengan una presencia, que sean personajes diferentes también, no hacer lo mismo; hasta ahorita he tenido la suerte de que me lleguen cosas muy diferentes”, señaló.

Paulina Gaitán compite al lado de Claudia Di Girolamo por su trabajo en “42 días en la oscuridad”, producción chilena; Cristina Umaña por su actuación en la miniserie colombiana “Noticia de un secuestro” y Natalia Oreiro por su papel en la serie argentina “Santa Evita”.

“Belascoarán” es una miniserie inspirada en la novela “Días de combate” de Paco Ignacio Taibo II. A lo largo de tres capítulos, cada uno con duración de hora y media, el personaje principal interpretado por Luis Gerardo Méndez se convierte en detective a través de un curso por correspondencia y se propone esclarecer una serie de asesinatos de mujeres cometidos en la década de los 70’s en el entonces Distrito Federal. Irene, personaje de Paulina Gaitán, se convierte en una aliada para investigar estos casos. El estreno de la miniserie fue el pasado 12 de octubre. Al preguntarle a Paulina Gaitán sobre la posibilidad de una segunda temporada de “Belascoarán”, la actriz señaló que aún no hay nada concreto.

“La verdad es que no lo sé, a mí no me han notificado nada, entonces yo cruzo los dedos y espero que sí porque fue un proyecto al que aportamos mucho y me parece que es una gran idea hacer miniserie, tres episodios, creo que la gente lo consume bastante bien, crucemos los dedos y esperemos a que suceda”, indicó.

La décima edición de los Premios Platino tendrá su ceremonia de entrega el próximo 22 de abril en el Palacio Municipal del Consorcio Institución Ferial de Madrid (IFEMA), en esta edición se entregará al actor Benicio del Toro el Premio de Honor. Este año, Las nominaciones de los Premios Platino se dividen entre doce países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

