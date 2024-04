Penal del Altiplano tendrá un protocolo especial para el voto anticipado

De acuerdo con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, en esta elección que se realizará la modalidad de voto anticipado en los penales, hay algunas diferencias respecto a la primera ocasión en que fue implementado el modelo, entre ellas, que en esta ocasión sí se entintará el dedo como referencia de haber ejercido su derecho, así como la difusión de las plataformas electorales.

Voto en prisión preventiva (Foto: especial INE).

“Mucho de lo que nos dijeron la vez pasada fue la falta del voto informado no teníamos se les dio las plataformas hasta el día de la elección hoy no quisimos y de acuerdo con las hoy lo que hicimos y de acuerdo con las autoridades penitenciarias transmitir los debates después que las plataformas entreguen una semana antes al igual que poner cartelones dentro de los penales donde están las plataformas y los instructivos de cómo votar para que ellos puedan tener un voto más razonado no nada más de Por quién Por quién voto y el día de la elección pues no se puede leer todos las plataformas es uno de los grandes cambios para que tengan un voto informado”.

En el caso del altiplano hay un protocolo especial al respecto refirió que ahí solamente entrarán funcionarios del INE no van a entrar ni partidos políticos ni observadores electorales por disposiciones de las autoridades es el único centro de máxima seguridad de todo el país

Al respecto hasta el momento detalló no ha habido inconformidades ante la falta de observadores puesto que serán 108 personas las que tendrán derecho a votar en este penal de alta seguridad y serán dos funcionarios del INE nada más los que entran exclusivamente

Ya se hizo llevar a cabo a los partidos políticos cuál es el protocolo que no cumpla con el protocolo no podrá entrar a los penales

Una de las cosas más importantes de para tocarlo es que quien haya trabajado ya sea como administrativo o custodio en los centros penitenciarios no puede ser representante de partido ni puede ser observador quien haya estado cumpliendo alguna pena tampoco puede ser ni observadora ni más ni nada más la vestimenta no debe ser la misma que traen los reos ni el azul que es el que tiene los sentenciados ni el naranja que es el que tienen los sentenciados ni el azul ni el gris debe de ser colores lo más neutros posibles

El horario de entrada será igual que la aquel proceso pasado los funcionarios del INE personal de partidos políticos y observadores electorales entrarán todos juntos a las 7 de la mañana y a las 8 dará inicio la votación hasta terminar excepto en el altiplano ya que ahí seguramente se llevarán dos días porque el voto es de manera individual ya que Irán por módulo y los Irán sacando persona por persona en el altiplanos sábado y domingo 11 y 12 de mayo respectivamente.

