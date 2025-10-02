Percepción de inseguridad sigue alta en sector empresarial

Aun cuando de manera oficial se ha reportado una disminución cercana al 30 % en la comisión del delito de extorsión y en el seguimiento de casos de colusión, la percepción de inseguridad no ha variado de manera considerable dentro del sector empresarial.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Foto: Rebeca Morales).

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), señaló que no debe dejarse de lado el tema de la “cifra negra” al momento de contabilizar los datos, así como el miedo a denunciar que tienen las víctimas, lo cual se consolida como una constante en este tipo de delitos, donde además la percepción es que las autoridades podrían estar íntimamente relacionadas.

Indicó que, no obstante, se reconoce que por primera vez las autoridades han tomado este tema como prioritario y se están desarrollando diversos operativos en la entidad. “Es bien sabido que hay regiones completas captadas por este tipo de delitos, por lo que el trabajo debe enfocarse en recuperar la confianza de la ciudadanía”, afirmó.

“La gente todavía no tiene la confianza para hacer la denuncia respecto a este delito, que —como ya lo hemos comentado— afecta lo patrimonial, lo personal y la libertad de las personas. Entonces, creo que debemos ser muy cuidadosos con las cifras y estadísticas que se den a conocer”, apuntó.

Massud subrayó que uno de los aspectos clave es dar a conocer las detenciones, no solo de los delincuentes, sino también de las autoridades coludidas, así como el seguimiento judicial y las sentencias impuestas, con lo cual se podría ganar mayor confianza de la comunidad para presentar denuncias.

Explicó que el camino será largo, ya que la situación se dejó crecer durante años, pero reiteró que se trata de un tema sensible para lograr el crecimiento económico, atraer inversiones y generar empleos formales en la entidad.

Comentarios

comentarios