Periférico Oriente y Vía Central, dos obras que GEM rehabilita para mejorar la movilidad

Como parte de la estrategia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de recuperar y modernizar la red carretera y facilitar la movilidad durante la justa mundialista, el gobierno del estado de México rehabilita la Avenida Central y la Avenida Periférico Oriente; acción que beneficiará a 2 millones de personas y a 180 mil vehículos diariamente.

Los proyectos se realizan en Nezahualcóyotl y Ecatepec en beneficio de 2 millones de personas, para hacer de “2026, Año de las Obras en Edomex”. Se incluye la renovación de carpeta asfáltica, renivelación de pozos y rejillas, mejoras en el drenaje y reposición de luminarias (Foto: Especial).

“Eran vialidades que fueron abandonados por décadas y que ahorita estamos interviniendo. En Avenida Central 3.8 kilómetros pertenecen a Nezahualcóyotl y 5 kilómetros que pertenecen al municipio de Ecatepec, estamos hablando de una intervención de casi 9 kilómetros”, indicó Joel González Toral, director General de la Junta de Caminos del Estado de México.

Detalló que los trabajos en Avenida Central llevan un avance del 70 por ciento. En tanto, la rehabilitación del Periférico Oriente se realiza a lo largo de 5.4 kilómetros, desde el Río de los Remedios hasta los puentes de la Alameda Oriente, donde se tiene un progreso del 85 por ciento.

“Los trabajos consisten en terracerías, fresado de carpeta, el tendido de la carpeta asfáltica, la reposición de luminarias, señalización horizontal y vertical, renivelaciones de pozos y la construcción de banquetas y guarniciones”, señaló Ana Yelly Vera Vargas, residente de la Región Texcoco de la Junta de Caminos

Este proyecto, que se suma al objetivo de hacer de “2026, Año de las Obras en Edomex”, también contempla jornadas de limpieza en camellones y carriles laterales en coordinación con autoridades municipales, además de trabajos complementarios como senderos seguros y renovación de puentes para mejorar la imagen urbana.

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