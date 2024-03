Pese ruin guerra sucia, sigo adelante en encuestas: Azucena Cisneros

A unos días de que Morena anuncie la definición de la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Ecatepec, la diputada Azucena Cisneros Coss advirtió que podría arreciar la guerra sucia en su contra que busca descalificarla, pero a pesar del gasto millonario que se ha hecho en notas pagadas con difamaciones e información falsa, sigue encabezando las encuestas, con una ventaja de más de 16 puntos y no han bajado sus atributos positivos entre la gente.

Mi único vínculo es con organizaciones sociales y comunitarias

Recordó que, de acuerdo a los anuncios realizados por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, será entre el 15 y 20 de marzo cuando se anuncien las designaciones en más de 80 municipios que faltan, así como las de diputaciones locales y planillas de ayuntamientos.

Ante ello, la representante de la 4T advirtió que podría escalar la guerra sucia, en la que se han invertido millones de pesos en notas pagadas en televisión, prensa escrita y redes sociales, para difundir información falsa en su contra, así como ocurre también en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Y a pesar de las calumnias, no ha bajado su preferencia con la gente, en las comunidades, porque tiene una calificación de 9.75 de 10, en atributos positivos, cuenta con el 39 por ciento de las preferencias y lleva una ventaja de más de 16 puntos a su más cercano competidor.

“Está la mano tendida, y las ganas de cerrar filas, hemos cerrado filas en todos los distritos con todos los candidatos a diputados federales, estamos unidos todos los compañeros de la izquierda, el 99 por ciento está unido en Ecatepec, porque hay un bien superior que nos debe importar a todos, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, para poder seguir ayudando a millones de ciudadanos”.

Acompañada de su compañero de bancada Raúl Ponce, el candidato a diputado federal del distrito 16, Emilio Manzanilla, así como los regidores Claudia Fragoso, Fernando Martínez, ex diputados y ex regidores, e integrantes del colectivo Claudia Sheinbaum Pardo Ecatepec, respondió a los reporteros sobre los responsables de la guerra sucia, y afirmó que, viene de quienes no entienden que los cargos no son propiedad familiar, ni de nadie, porque ella representa la opción más fuerte para encabezar las transformación en Ecatepec, con el respaldo de un gran movimiento que incluye a todos los sectores.

Cisneros puntualizó que en toda su trayectoria, nunca ha tenido vínculos con personas relacionadas con actividades ilícitas, y ha mantenido un trabajo de 34 años en las comunidades que nunca ha sido cuestionado, y su única relación es con organizaciones culturales, y comunitarias.

“Lo único que han hecho con su guerra sucia, es fortalecer el apoyo de las comunidades hacia mí, de las personas que no han dudado de lo que soy, porque tengo una vida en la comunidad, el respaldo de miles de personas, y no me detendrán”, advirtió.

