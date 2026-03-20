Pide Alejandra Figueroa tres años de prisión por violencia de género deportiva

Hasta tres años de prisión podrían enfrentar quienes cometan agresiones contra mujeres en el ámbito deportivo, según una iniciativa presentada por la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) y su bancada en el Congreso mexiquense. La propuesta busca visibilizar y sancionar este tipo de conductas, fortaleciendo la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia en contextos deportivos.

En el Congreso mexiquense, la diputada Alejandra Figueroa propuso imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan el delito de violencia de género en el deporte (Foto: Especial).

El proyecto legislativo plantea tipificar en el Código Penal estatal la violencia en el deporte como una modalidad de violencia de género. Se establece que la comete cualquier persona que, en el marco de la práctica, organización, dirección, asistencia o difusión de actividades físicas, recreativas o deportivas, lleve a cabo actos de discriminación, hostigamiento, intimidación, agresión física, psicológica, verbal, económica, institucional o sexual contra mujeres, niñas o cualquier persona por motivo de género.

Con la iniciativa de la bancada, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, se establece que a la persona responsable de esta violencia se le impondrán penas de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 300 días de multa.

Añade que, si la conducta es realizada por personas entrenadoras, directivas, juezas, árbitras, personal administrativo o cualquier persona que ejerza una posición de poder, autoridad o confianza dentro del ámbito deportivo, la pena se incrementará hasta en una mitad, con lo que la sanción máxima sería de tres años.

Durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la parlamentaria señaló que se busca visibilizar y sancionar las agresiones que las mujeres padecen en el ámbito deportivo, que se expresa como discriminación, exclusión, hostigamiento, acoso sexual, abuso físico, violencia psicológica, violencia simbólica, violencia digital, nepotismo y violencia económica, entre otras.

Remarcó que esta violencia ha permanecido invisibilizada e ignorada, aunque no es un fenómeno aislado ni reciente, sino una manifestación histórica de desigualdad estructural.

Aunque resaltó que el deporte está relacionado con valores como la disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, superación personal y paz social, y tiene un enorme potencial transformador, admitió que resulta preocupante que muchas de estas conductas en contra de deportistas se han normalizado desde el imaginario colectivo en el sentido de que el deporte necesita disciplina estricta.

La iniciativa de reforma a las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Cultura Física y Deporte define este tipo de agresiones como cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento, psicológico, físico, simbólico, instrumental, económico, institucional o estructural, ejercida por deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, servidores públicos, aficionados o cualquier persona, dentro o fuera de instalaciones deportivas, en cualquier práctica o actividad física relacionada con el deporte.

Y reconoce como conductas violentas en el deporte los actos de acoso, hostigamiento, discriminación, exclusión, abuso, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia de género ejercida por deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, directivos, organizadores, espectadores o cualquier persona vinculada al evento deportivo, contra niñas, adolescentes y mujeres en la práctica deportiva.

La propuesta conlleva establecer, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, a la violencia en el deporte como una de las modalidades de violencia.

Finalmente, el documento indica que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México identificó que el 78 por ciento de las violencias contra mujeres en el deporte provienen de la afición; el 45 por ciento de los directivos y el mismo porcentaje de jugadores varones han incurrido en conductas violentas, mientras que la discriminación de género se presenta en un 54 por ciento, lo que permite dimensionar la amplitud, persistencia y carácter multifactorial del fenómeno.

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