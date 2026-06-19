Pide Morena suspender derechos partidarios de alcaldesa de Tenancingo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar proceso para suspender los derechos partidarios de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, en medio de una investigación por un presunto desfalco de 40 millones de pesos y la supuesta simulación de su secuestro.

La dirigencia nacional de Morena solicitó el inicio de un proceso sancionador interno mientras avanzan las indagatorias.

La medida adoptada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia representa una acción relevante en un contexto en el que Nancy Nápoles asegura que las acusaciones tienen un interés político y diputados como Octavio Martínez aseguró que buscan dañar al movimiento morenista.

Fue la propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia revisar el caso ante posibles conductas contrarias a los estatutos del partido.

De acuerdo con las investigaciones, la alcaldesa es señalada por presuntamente haber fingido su secuestro con el objetivo de desviar la atención pública y encubrir un posible desfalco financiero en el ayuntamiento. El monto bajo investigación asciende a 40 millones de pesos de recursos municipales.

El supuesto secuestro generó movilizaciones de autoridades de seguridad, pero las indagatorias posteriores detectaron inconsistencias en la versión inicial de los hechos, lo que derivó en una línea de investigación distinta.

Morena señaló que los hechos podrían contravenir principios internos, de “no mentir, no robar y no traicionar”, establecido como base del movimiento. La suspensión implica la pérdida temporal de derechos partidistas mientras se determina la responsabilidad de la funcionaria.

Posibles consecuencias políticas y legales

La medida adoptada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia representa una acción relevante dentro del partido en un contexto de presuntos hechos de corrupción a nivel municipal. El caso permanece en desarrollo tanto en la instancia partidista como en las investigaciones judiciales.

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