Pide secretaria de Cultura y Turismo ser visitante responsable en temporada de luciérnagas 

Ha dado inicio la temporada de avistamiento de luciérnagas en el estado de México, un fenómeno natural que puede ser admirado en los municipios de Amecameca; Ayapango; Chalco; Ecatzingo; Ixtapaluca; Texcoco; Tepetlaoxtoc y Tlalmanalco; en esos municipios se ubican 14 ecoparques autorizados y certificados por la Secretaría de Cultura y Turismo estatal para ofrecer recorridos nocturnos a los visitantes.

En entrevista para Así Sucede, Nelly Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo del estado de México, precisó que el personal que labora en los ecoparques ubicados en la Zona de los Volcanes cuentan con capacitación constante para ofrecer servicios y recorridos que sean amigables con el medio ambiente de tal manera que permitan la conservación de la zona, así como de la llegada de la luciérnaga.

La funcionaria adelantó también que se aproxima el Festival de las Luciérnagas, un evento que se realizará en los distintos ecoparques, siendo la sede principal el municipio de Amecameca.

«El avistamiento es una temporada en donde podemos apreciar y disfrutar de este gran espectáculo de la naturaleza que comprende desde junio hasta agosto. El festival entra en el marco de esta temporada, es decir, la Secretaría de Cultura y Turismo se suma para poder proyectar un evento cultural, obviamente todo relacionado con este gran efecto natural y complementamos con actividades culturales, exposiciones; presentaciones; pabellones gastronómicos; artesanales; para que el turista que viene a disfrutar del avistamiento también se encuentre con un marco cultural en donde vamos, insisto, a complementar la experiencia y a que los turistas se animen a visitar esta bellísima región durante la temporada», indicó.

La temporada de avistamiento de luciérnagas es de junio a agosto, mientras que el festival se llevará a cabo del 11 al 13 de julio.

Al ser los recorridos de avistamiento la atracción principal, la secretaria de Cultura y Turismo estatal pidió a los visitantes ser responsables y respetuosos durante los recorridos y recordó que hay una serie de indicaciones que debe cumplirse, entre ellas, guardar seción durante el recorrido; no utilizar dispositivos electrónico con luz; no utilizar repelentes o perfumes; no llevar mascotas; no tocar a las luciérnagas y no tomar fotografías con flash.

