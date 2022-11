Pierde sector comercial de Toluca 15 mdp tras cierre a la circulación vehicular en el Centro Histórico durante fin de semana

Pérdidas económicas superiores a los 15 millones de pesos, ambulantaje, basura, cero pesos de ingreso para estacionamiento, reducción en ventas del 50 por ciento en plazas comerciales, restaurantes, tiendas de telas y zapaterías; reducción de aforo del 40 por ciento en actividades turísticas como el tranvía de Toluca y caos vehicular, además pérdidas al sector transporte, es el saldo el cierre a la circulación vehicular aplicado este fin de semana por las autoridades del municipio de Toluca.

Las afectaciones para más de 10 mil familias de trabajadores, la imposibilidad de llegar a negocios y viviendas en auto, transporte público o bicicleta (Foto: Rebeca Morales).

Las afectaciones para más de 10 mil familias de trabajadores, la imposibilidad de llegar a negocios y viviendas en auto, transporte público o bicicleta y la falta de una explicación o proyecto de parte las autoridades al respecto es la constante al momento.

En conferencia de prensa, representantes del comercio tradicional como las alacenas de Toluca, de los Portales, del Patronato Pro Centro Histórico, de estacionamientos, restaurantes, papelerías, farmacias, cafeterías, transporte público, comercios, plazas comerciales, tiendas de regalos y de la iglesia manifestaron el total desorden que privó a lo largo del sábado y domingo y que se vio remplazado por un gran tianguis de comercio informal tolerado.

Gilberto Sauza Martínez, presidente de Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (Concaem) y en representación del sector manifestó que al momento la única comunicación que se ha tenido es con la Dirección de Desarrollo Económico y la Secretaría del Ayuntamiento, sin oportunidad de negociar con el presidente municipal y con la única consigna de hacer a la ciudad un espacio para peatones.

“Afectaciones a las personas que viven en el primer cuadro de la ciudad, problemas de movilidad, al ser dos arterias principales para cruzar la ciudad, afectación en las actividades eclesiásticas, negocios en riesgo de quiebra”.

Monseñor Guillermo Fernández Orozco, explicó que el 80 por ciento de las personas que acuden a las misas viene de las delegaciones y visita la ciudad como parte de sus actividades de fin de semana, por lo que tampoco beneficia a la población que llega de los pueblos en trasporte público.

“Yo personalmente no estoy a favor de que se cierre el Centro pero no hay que ser draconianos, es decir tomar una decisión de una sola, hay que tener orden, horarios, no de una sola”.

Magndalena Macedo, administradora del Tranvía Turístico refirió que las salidas se retrasaron, estuvieron parados por más de media hora en un solo punto y la molestia de los visitantes fue evidente.

“Por poner dos coches bonitos que la gente se saque fotos y uno de bomberos entonces ¿ya con eso? Eso no es cultura, no dimos una buena imagen y la gente se fue molesta, este fin de semana la gente no llegó a los recorridos de leyendas, nos fue muy mal”.

A esto se suma el rezago que aún arrastra el sector por la temporada de pandemia de la cual la mayor parte de los sectores no se recupera y que en uno o dos fines de semana más podría ocasionar el cierre permanente de unidades económicas.

En los siguientes días se buscará sostener reuniones específicas con el secretario General de Gobierno y el presidente municipal para llegar a acuerdos antes de que los únicos beneficiados del programa «El Buen Fin» y la temporada navideña sea el comercio informal.

