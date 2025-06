Pierre y Ana María comparten la emoción del ciclismo en la Unidad Deportiva Ayapango

En la majestuosa región de los Volcanes, Pierre Padilla Galicia y su hija Ana María entrenan juntos en ciclismo de montaña en la Unidad Deportiva Ayapango, rehabilitada por el Programa de Obra Pública liderado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La Unidad Deportiva Ayapango, impulsada por el gobierno del Estado de México, ofrece espacios públicos para el deporte y la convivencia familiar. Es inclusiva, con andadores y rampas para los visitantes (Foto: Especial).

“Practico el ciclismo de montaña, me gusta practicarlo con mis hijas, en familia y muchos compañeros de la zona”, compartió Pierre Padilla Galicia, un joven padre que disfruta la compañía de su hija Ana María, en la Unidad Deportiva Ayapango, donde la vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl predomina en el paisaje.

El ciclismo de montaña fortalece los lazos familiares mediante la comunicación, la confianza mutua y el trabajo en equipo para superar los desafíos del terreno. Ana María Padilla Galán decidió practicar este deporte para seguir los pasos de su papá Pierre.

“Llevo practicando el ciclismo hace un año y me gustó porque mi papá me empezó a invitar a las rodadas, cortitas, ya después me invitaron a un equipo donde sí involucraba la parte de competencia y yo soy muy competitiva, entonces dije ‘bueno’. Mi papá fue el primero que empezó con el ciclismo de montaña, me invitó, me gustó y ahorita ya también está mi otra hermanita”, comentó Ana María Padilla.

La Unidad Deportiva Ayapango cuenta con una cancha de futbol con gradas rehabilitadas y un espacio de usos múltiples para mejorar la experiencia de las familias de la región (Foto: Especial).

Pierre agradece la reapertura de estos espacios donde además de entrenar fortalece sus vínculos con sus hijas y familia.

“Esta es una parte recreativa, la unidad deportiva, a donde uno puede agarrar técnica para posteriormente prepararse para las carreras, porque el espacio es libre, es un área de mucha tranquilidad, respiras aire fresco y, la verdad, hasta para venir con la misma familia, pues, está muy padre, porque después de unas actividades del ejercicio puede sentarse uno a un lunch”, expresó Pierre Padilla.

