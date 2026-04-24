Pintar con la boca: una experiencia en el IEEM para construir espacios libres de discriminación

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Unidad Coordinadora de Género (UCG), llevó a cabo el taller Pintar con la boca, espacios libres de discriminación, dirigido a personas servidoras públicas electorales, con el propósito de fomentar la empatía, la inclusión y el respeto a la diversidad.

El taller permitió sensibilizar sobre las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad mediante una experiencia artística inclusiva (Foto: Especial).

La actividad fue impartida por la artista plástica y maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Adriana Leticia Estrella González, cuya obra se centra en los vínculos humanos a través del dibujo, la pintura y la poesía.

Al taller, asistieron las Consejeras Electorales July Erika Armenta Paulino y Flor Angeli Vieyra Vázquez, quienes acompañaron las dinámicas y compartieron reflexiones con las personas participantes

En su intervención, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez destacó que este tipo de ejercicios permiten reconocer la importancia de los vínculos personales, especialmente la familia, como una de las principales motivaciones en la vida cotidiana.

Además, Vieyra Vázquez invitó a las personas a valorar las condiciones personales, sociales y laborales con las que cuentan, como la salud, la movilidad, el acceso a espacios y oportunidades, y a fortalecer la empatía hacia las realidades que enfrentan quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, en particular las personas con discapacidad.

Por su parte, la Consejera Electoral, July Erika Armenta Paulino resaltó la relevancia de generar espacios de sensibilización que permitan reflexionar sobre la inclusión y el respeto a la diversidad. Subrayó que estas acciones no solo fortalecen la empatía, sino que también contribuyen a construir entornos laborales más conscientes.

En su intervención, la tallerista Adriana Leticia Estrella González compartió diversas reflexiones sobre la discriminación y la importancia de reconocer que todas las personas enfrentan distintas batallas, por lo que es fundamental generar espacios de comprensión, respeto y apertura. Destacó que el desconocimiento puede generar barreras; sin embargo, subrayó que el diálogo y la capacidad de ponerse en el lugar de la otra o el otro permiten construir entornos más incluyentes.

También, la artista plástica compartió experiencias personales sobre los retos que ha enfrentado en espacios educativos y sociales, evidenciando cómo la falta de accesibilidad y los prejuicios pueden convertirse en obstáculos, pero también cómo la perseverancia, disciplina y la voluntad permiten transformar esas realidades.

Posteriormente, las y los asistentes realizaron un ejercicio artístico pintando con la boca, lo que permitió tomar conciencia sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con discapacidad, además de incentivar la creatividad y la expresión individual al representar visualmente espacios inclusivos y libres de discriminación.

En el marco de esta misma jornada, y con motivo del Día Mundial del Libro, se llevó a cabo el intercambio de libros “Dona ideas, comparte igualdad”, realizado en la explanada central del IEEM. Esta actividad, también organizada por la UCG, tuvo como propósito fomentar la lectura, promover el intercambio de obras con perspectiva de género y propiciar la reflexión.

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