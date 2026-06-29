PJEdomex acerca justicia a los mexiquenses con programa “Justicia Casa por Casa” en Cuautitlán Izcalli

En un hecho sin precedentes, el Poder Judicial del Estado de México puso en marcha el Programa «Justicia Casa por Casa», una estrategia cuyo propósito es acercar la justicia a las y los mexiquenses mediante visitas domiciliarias para brindar información sobre la función del PJEdomex y los servicios que brinda a la población. Al dar el banderazo de salida a las ocho brigadas que recorrieron las calles de Cuautitlán Izcalli, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, acompañado del alcalde Daniel Serrano Palacios, explicó que el objetivo es que el Poder Judicial llegue a la ciudadanía para conocer de primera mano sus necesidades y acercar soluciones.

El programa estará, en esta primera etapa, en los municipios que requieran mayor atención. (Foto: Especial)

El Magistrado Presidente detalló que durante las visitas se preguntó a las familias si enfrentan algún problema judicial o conflictos familiares y emocionales, con el objetivo de canalizarlas hacia los servicios y mecanismos que ofrece el Poder Judicial. Destacó que muchas personas desconocen que esta institución cuenta con herramientas para atender asuntos como violencia familiar, mediación, divorcios, pensiones alimenticias, herencias, rectificaciones de actas, programas de tratamiento de adicciones, entre otros. El programa busca llevar información y orientación sobre los servicios directamente a los hogares, refrendando el compromiso de fortalecer la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Por su parte, el Presidente Municipal Daniel Serrano destacó que el programa marca una nueva forma de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía al llevar la atención directamente a las colonias y hogares. Reconoció que, por primera vez, un titular del Poder Judicial decidió llevar la justicia a las casas mediante brigadas y no esperar a que la gente acudiera a las oficinas. En su primer día de actividades, se tocaron 772 puertas y se brindó atención en 276 hogares, con 92 personas que mostraron interés en los servicios del Poder Judicial.

Las brigadas estuvieron integradas por 103 personas, entre titulares de área, personal administrativo y de apoyo logístico, quienes brindaron información clara sobre las funciones del Poder Judicial, los mecanismos para resolver conflictos familiares, civiles-mercantiles, laborales y penales, así como las alternativas de mediación y conciliación. Se instaló un módulo de atención ciudadana donde se brindaron 33 asesorías y ocho más especializadas. El programa estará, en esta primera etapa, en los municipios que requieran mayor atención.

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