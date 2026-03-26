PJEdomex es sede de diálogo internacional por los derechos de niñas, niños y adolescentes 

“Debemos continuar colocando a las infancias como una prioridad mundial, no es moda o circunstancia, es cuestión de evolución humana, si las infancias no son cuidadas o protegidas, pero sobre todo sus derechos no son efectivos o materializados, indudablemente la humanidad tenderá a fracasar” expresó el magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al inaugurar el Congreso Internacional “Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes: Estándares Globales de Tutela Judicial Efectiva y Protección Integral”.

Autoridades nacionales e internacionales se reunieron para abordar temas clave de la protección integral de la infancia. Consolida la cooperación bilateral con Estados Unidos y el diálogo multilateral con organismos y países como Suiza (Foto: Especial).

Ante la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, María José Ocampo Vázquez, del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, y Moshe Ben Hamo Yeger, encargado de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de Suiza en México, Macedo García subrayó que el congreso representa un nuevo paradigma en la forma de abordar la justicia en materia de infancia, al impulsar la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y la construcción de soluciones institucionales más eficaces, sensibles y especializadas.

En el Aula Magna “Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial, la Magistrada Ocampo Vázquez, también Presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Conatrib, subrayó que hablar de tutela judicial efectiva implica garantizar el acceso real a la justicia, por lo que este ejercicio permite compartir conocimientos y reflexionar sobre la responsabilidad institucional de atender los retos actuales en materia de infancia que exigen mayor sensibilidad y preparación.

La justicia en materia de infancia requiere un enfoque diferenciado, preparación específica y sensibilidad, manifestó el Magistrado Presidente Álvarez Pulido, integrante de dicha comisión, resaltó que el Poder Judicial de Jalisco comparte la visión de construir una justicia más cercana, especializada y humana, reconociendo al PJEdomex por este esfuerzo.

“En Suiza entendemos los derechos de la infancia como el indicador más preciso de la calidad democrática de una nación, creemos que la protección de la niñez requiere operadores especializados y sensibles, capaces de escuchar y reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos”, refirió Moshe Ben Hamo Yeger.

Al refrendar el compromiso que comparten su país y México con el multilateralismo y la paz, informó que recientemente, el Consejo Federal suizo presentó un informe sobre la violencia contra la infancia, que propone una transformación del sistema de protección; pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, basado en la detección temprana y la coordinación institucional. Asimismo, indicó que actualmente hay un reto global, el entorno digital, que ha multiplicado los riesgos de violencia, por lo que debemos apostar por la alfabetización digital resiliente, que permita a niñas y niños comprender y enfrentar estos riesgos.

Por su parte, José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial resaltó que este evento responde a la visión del Magistrado Presidente de transformar la protección de los derechos de la infancia en una realidad más sólida, efectiva y humana.

En el encuentro participaron representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores —como autoridad central en materia de restitución internacional—, así como de organismos internacionales y la Embajada de Suiza.

Asistieron Ignacio Goicoechea, Representante de la Conferencia de La Haya para América Latina y el Caribe; Claudia Sierra Martínez, Coordinadora de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Magistrada Blanca Colmenares Sánchez, Directora del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; María de Lourdes Hernández Garduño, Jueza Enlace en Materia Familiar y la Jueza María del Pilar Rosales, titular del Juzgado Especializado de Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del PJEdomex.

Además, Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, Elizabeth Rodríguez Colín y Pablo Espinosa Márquez, integrantes del órgano; Karla Ivonne Díaz Iniesta, Nancy Flores Mendoza y Jesús Ángel Cadena Alcalá, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y Raymundo César Martínez García, Presidente de El Colegio Mexiquense.

El congreso se lleva a cabo los días 25 y 26 de marzo, en él se abordan temas clave como la restitución internacional, los procesos familiares transfronterizos, la justicia penal para adolescentes, el maltrato infantil, la maternidad en prisión y el impacto de la violencia digital, entre otros.

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