PJEdomex fortalece protección de niños y adolescentes en materia familiar

En el Estado de México, cada expediente familiar que llega a los tribunales es mucho más que un trámite, representa la posibilidad de proteger la vida y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Bajo esta premisa, el Poder Judicial estatal orienta sus decisiones a generar condiciones de seguridad, estabilidad y bienestar para las familias.

Más de 5 mil asuntos de guarda y custodia y mil 559 medidas de protección en 2026 reflejan la atención prioritaria a las familias mexiquenses.

Desde el Juzgado Décimo Familiar de Tlalnepantla, la Jueza de Primera Instancia, Sara Anabel Flores Peña, explicó que la guarda y custodia implica la “protección integral de niñas, niños y adolescentes” y su “resguardo material”, lo que exige un análisis sensible, riguroso y profundamente responsable en cada caso.

Las cifras dimensionan el alcance de esta labor. Entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de abril de 2026, se han emitido 5 mil 722 medidas de protección: 4 mil 163 durante 2025 y mil 559 en lo que va de 2026. En ese mismo periodo, se han iniciado más de 25 mil asuntos de guarda y custodia, 20 mil en 2025 y más de 5 mil en 2026, además de miles de procedimientos relacionados con pensión alimenticia. Detrás de cada número hay historias que demandan atención oportuna y decisiones acertadas.

“Tenemos la obligación de privilegiar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, colocándolo por encima de cualquier otro interés”, subrayó la jueza Flores Peña. Este principio orienta determinaciones que buscan proteger a las personas menores de edad, incluso cuando la autoridad debe actuar más allá de lo planteado por las partes.

Otro de los desafíos es reducir el impacto emocional de los conflictos legales. En ese sentido, la juzgadora enfatizó que “en la medida de lo posible hay que evitar que niñas, niños y adolescentes sean involucrados en un juicio”. Sin embargo, cuando su participación resulta necesaria, también se busca dejar claro que su voz es fundamental: “su opinión pesa y debe ser escuchada por las implicaciones que tendrá en su vida”.

“Un error en una decisión sobre guarda y custodia puede resultar en una afectación importante en la vida de niñas, niños o adolescentes”, advirtió. Por ello, cada asunto se estudia con cuidado, responsabilidad y un enfoque profundamente humano.

De esta manera, el Poder Judicial del Estado de México reafirma su compromiso de impartir justicia con perspectiva de infancia, colocando en el centro de cada decisión la protección, dignidad y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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