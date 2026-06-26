PJEdomex impulsa espacio colaborativo de justicia abierta

Con el objetivo de impulsar la construcción de propuestas y estrategias de justicia centrada en las personas para su implementación, el Poder Judicial del Estado de México llevó a cabo la segunda edición del Taller Co- Creativo “Abriendo Caminos hacia la Justicia”, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil “Juicio Justo”, “México Igualitario Derribando Las Barreras” y el “Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción”.

La actividad forma parte de una estrategia que busca consolidar la participación social para mejorar el acceso a la justicia, la transparencia, rendición de cuentas y confianza ciudadana (Foto: Especial).

En el encuentro encabezado por Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, participaron Laurence Pantin, Directora General de “Juicio Justo”, Ninde Molre, Directora General de “México Igualitario Derribando Las Barreras” y Sarai Aydee Ramírez García, Directora de los Centros de Convivencia Familiar Cecofam; así como defensoras y defensores de derechos humanos, integrantes de colectivos, organizaciones de la sociedad civil, personas promotoras de la transparencia y del acceso a la justicia, y personal jurisdiccional, quienes intervinieron en un ejercicio de diálogo, escucha plural y construcción colectiva de propuestas orientadas a fortalecer los servicios judiciales.

Al inaugurar la jornada desarrollada en el Cecofam Ecatepec, el Secretario Técnico destacó que este taller forma parte de una estrategia que busca consolidar mecanismos permanentes de participación social para mejorar el acceso a la justicia, transparencia, rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la institución que transita hacia un modelo de mayor apertura, publicidad de sus actividades y vinculación con la comunidad, a fin de fortalecer el entendimiento sobre la función jurisdiccional.

Señaló que la primera presidencia derivada del voto popular, tiene la responsabilidad adicional de demostrar a la sociedad qué es, cómo funciona y para qué sirve el Poder Judicial. Asimismo, subrayó que la construcción de una justicia centrada en las personas requiere la colaboración permanente entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, mediante políticas públicas sostenidas en el mediano y largo plazo.

Durante el evento, al que asistieron el Magistrado Felipe Landeros Herrera y la Jueza Eva María Zarza Vargas, así como los jueces Jaime Velázquez Melgarejo, y Marco Antonio Vergara Díaz; la titular de los Cecofam calificó este espacio como una oportunidad para escuchar distintas perspectivas, identificar desafíos y áreas de oportunidad, así como enriquecer la labor institucional con las experiencias de quienes acompañan y representan a las personas usuarias del sistema de justicia. Señaló que se trata de un acto de apertura institucional y reafirma el compromiso con la consolidación de un modelo de justicia de vanguardia, cercano, moderno e incluyente.

Por su parte, Laurence Pantin explicó que el objetivo principal de la actividad fue identificar obstáculos que existen en la entidad para garantizar el acceso a la justicia y reflexionar, pensar e imaginar estrategias que puedan eliminarlos. Agradeció la apertura del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia por su interés en el desarrollo del taller que da continuidad al primer ejercicio realizado el 30 de abril en la Escuela Judicial de Toluca.

En tres mesas de trabajo y dinámicas colaborativas dirigidas por integrantes de “México Igualitario Derribando Las Barreras” Jimena Soria y Ninde Molre, así como Alejandra Quezada, Irina Burgaza y Laurence Pantin de “Juicio Justo”, las y los participantes reflexionaron sobre propuestas y mecanismos para mejorar el acceso y la calidad de la justicia, promover la transparencia institucional, fortalecer la rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas orientadas a la impartición de justicia, a las cuales darán seguimiento en reuniones bimestrales.

El ejercicio se integró de una fase teórica que abordó conceptos de Gobierno y Justicia Abierta, los beneficios que esas prácticas traen a las y los ciudadanos, la importancia de la evaluación, así como algunos modelos y estrategias implementadas por otros Poderes Judiciales del mundo y de México, como las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, iniciativa del Poder Ejecutivo estatal en la que participa el PJEdomex acercando servicios como: Divorcios por mutuo Consentimiento, Demanda sobre violencia familiar, procedimientos sobre identidad de persona, dependencia, económica, acreditación de concubinato, entre otros a los 125 municipios de la entidad.

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