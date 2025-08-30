PJEdomex reconoce trayectoria de Magistrados, referentes de la judicatura estatal

“No solo queremos recordar la trayectoria de cuatro grandes mexiquenses, sino reconocerles y agradecerles con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso su entrega completa y total a las causas de la judicatura”, expresó Fernando Díaz Juárez, titular del Poder Judicial del Estado de México, durante la última sesión extraordinaria pública, solemne y conjunta de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en su historia, en la que entregó las preseas al Mérito Judicial a magistrados que concluyeron su mandato constitucional.

El magistrado presidente recordó que, en dos siglos de historia, el PJEdomex ha protegido el estado de Derecho, la dignidad y los derechos de las personas (Foto: Especial).

Los magistrados galardonados fueron: Felipe Mata Hernández, Tomás Santana Malváez, Alejandro Velázquez Contreras y Juan Arturo Velázquez Méndez.

El magistrado presidente subrayó que este reconocimiento también honra a los fundadores del Tribunal de Justicia, quienes sentaron las bases para fortalecer el sistema jurídico local y nacional.

“Ustedes, mis compañeros Magistrados, contribuyeron con su talento y entrega a la construcción de este Poder Judicial, del cual hicieron un proyecto de vida al que abrazaron junto con sus familias. Respondieron con toda responsabilidad, dando lo mejor de sí para impartir justicia con honestidad, congruencia y absoluta entrega al servicio público”, enfatizó.

Díaz Juárez añadió que su ejemplo es inspiración para enfrentar la nueva etapa de la vida jurídica de México y del Estado de México.

“Hoy al concluir este ciclo, estamos satisfechos del deber cumplido en la función jurisdiccional, impartiendo justicia y dando a cada quien lo que le correspondía. Nos llevamos no sólo conocimientos y experiencias, también amistades y recuerdos que atesoramos con gratitud profunda por la confianza, el apoyo constante y la oportunidad de pertenecer a esta gran familia judicial”, señaló el Magistrado Alejandro Velázquez Contreras, a nombre de los homenajeados.

A la entrega de preseas asistieron los ex presidentes del Poder Judicial José Colón Morán y Baruch Delgado Carbajal; la directora General de la Escuela Judicial, Elizabeth Rodríguez Colín; las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Astrid Avilez Villena, Cristel Pozas Serrano, María Alejandra Almazán Barrera, José Castillo Ambriz, Mario Eduardo Navarro Cabral y Octavio Castaño Fonseca, junto con magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia mexiquense; así como Elvira Díaz Salgado de la Fiscalía General de Justicia estatal.

