PJEdomex sensibiliza a personal judicial sobre acceso a la información pública

A fin de preparar y sensibilizar a las y los servidores judiciales sobre su papel fundamental en la construcción de un sistema de justicia más transparente, abierto y confiable para la ciudadanía, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México brindó la Capacitación Técnica en Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Justicia Abierta.

Integrantes de diversas áreas del Poder Judicial son capacitados (Foto: Especial).

En la jornada participaron integrantes de las áreas de Contraloría, Derechos Humanos, Remuneraciones, Logística, Mediación, entre otros, quienes intervinieron en el diálogo sobre el cumplimiento de las obligaciones administrativas y el principio fundamental de garantizar el derecho de acceso a la información pública a toda persona que la solicite ante el Poder Judicial del Estado de México.

Además, conocieron el significado de conceptos claves como Dato Personal, Dato Personal Sensible, Acceso a la Información Pública, Derechos ARCO, el Derecho a Saber, entre otros.

Durante la capacitación, se destacó el compromiso institucional de garantizar un acceso óptimo, transparente y accesible de la información para la ciudadanía. Asimismo, se destacó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan el manejo responsable de los datos personal en la función jurisdiccional, en apego a los principios de Justicia Abierta: claridad, inclusión y confianza.

La subdirectora de Transparencia y Gobierno Alterno, Andrea Ambriz Guadarrama, Moisés Calvo Gallegos, Oficial de Protección de Datos Personales y Marco Antonio Colín Pichardo, Subdirector de Información Pública, impartieron la capacitación, donde destacaron que se trata del inicio de siete sesiones enfocadas a fortalecer el uso responsable de la información pública, la protección de datos personales y la apertura institucional.

Comentarios

comentarios