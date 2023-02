Plan B de reforma electoral es anticonstitucional y vulnera los derechos ciudadanos: Melissa Vargas

De acuerdo con la diputada federal priista, Melissa Estefanía Vargas Camacho, el Plan B de la reforma electoral que fue aprobado por el senado la semana pasada, es anticonstitucional, por lo que espera que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo revisen, una vez que sea publicado en el Diario Oficial.

La diputada federal Melissa Varagas asegura que la modificación a la Ley en materia de comunicación social deja al presidente del país como el único que puede hablar en pleno proceso electoral (Foto: Manuel Luna).

De acuerdo con la legisladora, el plan B, vulnera los derechos de los ciudadanos al ejercicio libre del voto, porque establece si bien no le quita funciones al INE ni lo desaparece, lo que sí hace, es asfixiarlo.

“Al quitarle su capacidad operativa administrativa en donde prácticamente anula el servicio civil de carrera quitando más del 85% de esa plantilla; anula también varias de las sedes de registro para que puedas afiliarte con tu credencial de elector, y da posibilidad a que se abran espacios de gobierno para hacerlo, con esto se pierde la imparcialidad y autonomía”

Por otro lado dijo, afecta las juntas distritales disminuyendo el personal operativo que actualmente son quienes buscan las casillas, organizan las elecciones o hacen el conteo del PREP, por lo que si bien no quitan funciones, sí quitan a las personas que hacen esas funciones, por lo que consideró, al final si hay un daño muy fuerte al Instituto Nacional Electoral.

“Viene acompañado de una modificación de la Ley en materia de comunicación social, que lo que hace esa ley a todas luces, es dejar solo al presidente como el único que puede hablar en el país; y por otro lado permite que en pleno proceso electoral, los funcionarios de gobierno puedan opinar cuando ya nuestra Ley lo prohibía”.

Lo anterior justificado en que no es propaganda política ni electoral, y por lo tanto, pueden ellos opinar; y aunque un Juez de la Suprema Corte le puso freno para el proceso electoral en marcha, Morena anunció que van a impugnar esa decisión.

Por lo tanto, el Plan B sí va a aplicar en el proceso 2023 de acuerdo con la legisladora, y si bien, PRI, PAN y PRD no se cierran a una reforma electoral, si pedían diálogo para revisar la iniciativa,

“No estamos defendiendo al presidente del INE, no estamos defendiendo su salario, no estamos defendiendo los altos salarios, estamos defendiendo la capacidad operativa de un Organismo, eso es importante dejarlo claro, estuvimos de acuerdo incluso en la primera reducción que se hizo presupuestal el año pasado, en este ya no porque consideramos que es un exceso, había recorte tras recorte, y en este del Plan B por supuesto que no estamos de acuerdo”.

Finalmente, para la legisladora, se desarticula al INE para poder operar elecciones y por otro lado, hay un gobierno con las manos adentro, opinando y participando en los procesos electorales.

