Plan Integral de la Zona Oriente del Edomex transforma la vida de 10 millones de mexiquenses

En favor de 10 millones de mexiquenses, a un año de su anuncio, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México continúa su avance con una inversión sin precedentes de 75 mil 786 millones de pesos para la ejecución de 121 programas y acciones de tipo social y urbano para abatir el rezago histórico de la región.

Contempla una inversión sin precedentes de 75 mil 786 millones de pesos para abatir el rezago histórico de la región. Avanzan obras y acciones de salud, infraestructura, agua, movilidad, vivienda, espacios públicos y bienestar social (Foto: Especial).

Contempla obras y acciones de salud, infraestructura, agua, movilidad, vivienda, espacios públicos, bienestar social, entre otras, en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Este Plan se desarrolla con trabajo coordinado entre el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de México, que preside Delfina Gómez Álvarez, así como de los alcaldes de los municipios que conforman esta zona densamente poblada e históricamente marginada.

En materia de agua, drenaje y obras hídricas se llevan a cabo 101 acciones con inversión de 9 mil millones de pesos, de los cuales, el Gobierno mexiquense destinó 518 millones para obras de agua y drenaje.

Por lo que respecta al rubro movilidad y vialidades, se llevó a cabo la entrega del 100 por ciento de Trenes de Pavimentación para rehabilitar calles del Oriente.

En lo correspondiente a vivienda y regularización de la tenencia de la tierra se programaron 100 mil apoyos de mejoramiento, además de un ambicioso Programa de regularización de 12 mil casas habitación, dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad que requieren respaldo legal sobre su patrimonio.

En el marco del Plan se desarrollan además espacios públicos y de bienestar social, como fue el caso de la construcción Parque CODICE Xochiaca (Centro de Orientación, Desarrollo, Integración, Creatividad y Estudio Xochiaca en Nezahualcóyotl) con un enfoque de justicia social que permite a la población de este municipio contar con un espacio seguro para la convivencia familiar a través de sus actividades recreativas y culturales, así como albercas, trotapista y ciclopista.

Y en materia de salud, se proyectó destinar una inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar (UMF). Además, se desarrollarán otros proyectos como son 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIs), ocho salas de hemodiálisis, y un vasto programa de conservación y equipamiento médico para renovar toda la red de clínicas y hospitales de la región oriente.

Bajo el esquema IMSS-Bienestar, se invertirán cuatro mil 190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos. Asimismo, se reconvertirán tres Centros de Salud en Centros de Servicios Ampliados en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco.

Además, para reforzar la seguridad y llevar tranquilidad a las familias de la zona se aplica el Mando Unificado que también suma a los municipios de Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tecámac.

Cabe mencionar que en Plan Maestro de Rescate de la Zona Oriente el 60 por ciento de los recursos son aportados por el Gobierno Federal, el 30 por ciento por el Gobierno estatal y el 10 por ciento por los municipios.

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