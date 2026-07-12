Plan Oriente del Edomex mejora movilidad en diez municipios con trenes de pavimentación

Como parte del Plan Integral de la Zona Oriente en la entidad, que trabajan en conjunto los Gobiernos de México, del Estado de México y municipios de la región en beneficio de 10 millones de mexiquenses, se entregaron trenes de pavimentación destinados a la rehabilitación de más de 340 kilómetros de vialidades y calles.

(Foto: Especial)

Con esta maquinaria se busca transformar el entorno urbano y mejorar la movilidad de habitantes de Chicoloapan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Ixtapaluca, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán y Tlalnepantla.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez manifestó que esta acción apoyará en beneficio de calles y carreteras de una región que había sido olvidada por mucho tiempo, brindando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los trenes de pavimentación entregados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez transformarán la calidad de vida de 10 millones de mexiquenses, al rehabilitar más de 340 kilómetros de vialidades en la Zona Oriente.

Los trenes de pavimentación están compuestos por un conjunto de cinco máquinas que trabajan de manera conjunta: Petrolizadora, Finisher, Compactado Neumático, Fresadora y Rodillo, que aplican y compactan asfalto en las diferentes vialidades y carreteras. El apoyo otorgado por el Gobierno de México constituye un acto de justicia social para los habitantes de esta zona densamente poblada e históricamente marginada.

La operación de los trenes de pavimentación en el Estado de México permite a los municipios receptores reducir la contratación de servicios de empresas privadas y recuperar el desarrollo de obras por administración, con el consecuente ahorro de recursos. Para abatir el rezago histórico en la región, el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México tiene una inversión total de 75 mil 786 millones de pesos destinados a 121 programas y acciones para atender la movilidad, seguridad, vivienda, salud, educación y los servicios públicos.

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