Plantea Braulio Álvarez revisión de leyes en materia de agroindustria por impacto en salud de campesinos

Con el reconocimiento de la SeCampo en el estado de México, respecto a la existencia de impacto en la salud por el uso de agroquímicos, el diputado Braulio Álvarez Jasso, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, planteó la revisión de las leyes en la materia, en caso de ser necesaria la regulación a la agroindustria.

Diputado Braulio Álvarez Jasso, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados (Foto: Manuel Luna).

“Hay que hacer una revisión de la normatividad para ver si se está infringiendo por algunas empresas, (…) y si esto genera efectos secundarios en las personas que lo utilizan precisamente para la agroindustria, la regulación, sí hay que hacer alguna adecuación se tendría que revisar, sobre todo si hay estas afectaciones que ya se han mencionado y se documentan, en su momento se puede hacer todo un estudio, estamos obligados; creo que verificar la normativa correspondiente y en su momento hacer alguna adecuación que la propia ley así lo requiera; pero me parece que en este caso si la Secretaría del Campo ya lo detectó, seguramente este ver si esto es más del ámbito federal, que del propio estado”.

Detalló que antes de hacer un llamado desde la Cámara de diputados, es necesario contar con elementos, tras la revisión de las leyes.

“Hacer como bien refieres en algún momento algún pronunciamiento respecto a esta situación, pero con todos los elementos (…) yo creo que cualquier fertilizante no debe de causar ningún efecto secundario para el uso sobre todo de las personas, y que no cause algún daño severo en la salud de quien lo está utilizando, o también porqué no decirlo, en el propio consumo de lo que se esté sembrando, de lo de lo que se esté produciendo pues también puede causar un efecto secundario, habrá que revisarlo detenidamente”.

Con esa revisión finalizó, se tendrán elementos para dar una opinión que permita ser contundentes en relación a esta situación.

