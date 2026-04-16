Plantea Brenda Miranda crear direcciones de vialidades municipales

En el Congreso mexiquense, la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (morena) planteó que los ayuntamientos creen su dirección municipal de vialidades, con el propósito de garantizar la atención permanente, conservación y mantenimiento de las calles, avenidas, carreteras, caminos, ejes viales y de la infraestructura vial municipal en las 125 localidades.

Brenda Miranda (morena) planteó que los ayuntamientos creen su dirección de vialidades municipal, con el propósito de garantizar la atención permanente, conservación y mantenimiento de las calles, avenidas, carreteras, caminos, ejes viales en las 125 localidades (Foto: Especial).

Mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la parlamentaria planteó que la persona titular de estas nuevas áreas municipales sea la encargada de planear, diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar la política municipal en materia de vialidades, orientada a la conservación, mantenimiento, rehabilitación, modernización y mejoramiento.

“El objetivo es claro: garantizar mantenimiento permanente, planeación técnica y mejores condiciones de movilidad para la población. La movilidad digna no es un privilegio, es un derecho”, aseguró la parlamentaria desde tribuna en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense.

La iniciativa establece la elaboración, actualización y ejecución de programas y acciones permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial municipal, en coordinación con las dependencias competentes. De igual manera, contempla proponer al ayuntamiento proyectos de obra pública, servicios y acciones de mantenimiento en materia de vialidades, alineados con los planes y programas de desarrollo municipal, estatal y metropolitano.

Agrega la coordinación con autoridades estatales y federales competentes, así como con otros municipios, para la planeación, ejecución y conservación de vialidades de carácter intermunicipal o regional. Establece la facultad de ejecutar y, en su caso, supervisar y vigilar que, cuando las obras o acciones en materia vial se concesionen, estas se realicen conforme a la normatividad aplicable, las disposiciones relativas a los servicios públicos, así como a las especificaciones técnicas, criterios de seguridad vial y disposiciones ambientales correspondientes.

También tendrá que emitir opiniones técnicas sobre afectaciones, modificaciones, aperturas o cierres de vialidades municipales, cuando así lo soliciten las autoridades competentes; implementar acciones de señalización vial, balizamiento y dispositivos de control de tránsito, en el ámbito de su competencia, en coordinación con las áreas de seguridad y movilidad.

Entre sus funciones se contempla integrar y mantener actualizado el inventario municipal de vialidades; promover la participación ciudadana en la identificación de necesidades y prioridades, así como informar y proponer al ayuntamiento las acciones necesarias para que la infraestructura vial municipal cuente con nomenclatura oficial.

En cuanto a la nomenclatura, se prevé la asignación, modificación, actualización, regularización y señalización de los nombres oficiales de calles, avenidas, andadores, privadas, caminos y demás vialidades municipales, con base en criterios de ordenamiento territorial, memoria histórica, identidad social, perspectiva de género, inclusión y accesibilidad, en coordinación con las instancias competentes.

Finalmente, propone que, para ocupar estos cargos, se cuente con estudios en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines, así como con experiencia mínima de dos años en la materia, previa a la fecha de su designación.

También que acredite, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, que asegure conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, de conformidad con los aspectos técnicos y operativos.

Al solicitar adherirse a la iniciativa, la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT) consideró como urgente que se atienda el tema de las vialidades estatales. Por otro lado, la legisladora Selina Trujillo Arizmendi (morena) hizo un reconocimiento amplio al gobierno de Delfina Gómez Álvarez y a las y los responsables de la reconstrucción de la zona oriente de la entidad en su mayoría de carreteras.

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