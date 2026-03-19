Plantea Miguel Gutiérrez evitar nepotismo en DIFEM y DIF

Para poner fin al estereotipo de género, evitar posible nepotismo y conflicto de intereses al designar a la persona titular de la presidencia, secretaría, tesorería o vocalía de los sistemas para el desarrollo integral de la familia estatal y municipales, el diputado José Miguel Gutiérrez Morales (morena) propuso que los nombramientos no sean para personas que tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, con la persona titular de la gubernatura o presidencia municipal.

Miguel Gutiérrez (morena) propuso que los cargos directivos del DIFEM y los DIF municipales no puedan ocuparlos personas que, en los últimos tres años, hayan tenido vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho con la persona titular de la gubernatura o presidencia municipal (Foto: Especial).

Asimismo, que tampoco recaigan en personas con parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con las o los titulares del Ejecutivo estatal o los municipales.

Al exponer la iniciativa, en sesión deliberante el legislador explicó que la legislación por la que se crean el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dejó abierta la posibilidad de que la persona titular del Ejecutivo mexiquense y de los municipios puedan nombrar a las encargadas de las presidencias de tales sistemas.

Puntualizó que, a falta de una norma que lo dispusiera de otra manera, la costumbre y la tradición terminaron imponiéndose para aceptar dos circunstancias relevantes: que la presidencia de los sistemas debería recaer en una mujer, lo que termina convirtiéndose en un estereotipo de género; y segundo, que la mujer debería tener un vínculo familiar de naturaleza civil o consanguíneo con la persona titular del Ejecutivo o de la presidencia municipal correspondiente, lo que terminó convirtiéndose en posible nepotismo.

Con esto también se ha incumplido la norma según la cual los o las presidentes municipales no pueden nombrar, contratar o promover directamente o por interpósita persona a quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, dando pie a un posible conflicto de interés.

Por lo anterior, solicitó que los cargos de las juntas u órganos de gobierno de estos sistemas eliminen su carácter de honoríficos, dado que se integran por personas servidoras públicas que ya perciben una remuneración por ocupar plazas en otras dependencias.

La reforma propuesta plantea modificar las leyes de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, y la que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

Previo a la presentación de su propuesta, el legislador se refirió al otorgamiento de prisión domiciliaria a la señora Carlota “N”, quien en abril de 2025 disparó contra presuntos invasores de un inmueble de su propiedad, hechos que provocaron la muerte de dos personas. Por ello, reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a las, le y los diputados de la LXII Legislatura mexiquense, y a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el respaldo brindado a su iniciativa que busca elevar a delito grave el despojo de inmuebles, presentada a raíz de este caso.

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