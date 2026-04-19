Plantean matrimonios con intérpretes en lenguas originarias y de señas en Edomex

La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa, a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado de México, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil estatal, con el objetivo de que los actos matrimoniales de personas pertenecientes a comunidades originarias o con discapacidad auditiva cuenten con intérpretes de la lengua correspondiente o de Lengua de Señas Mexicana.

Diputada Itzel Pérez propone reforma al Código Civil estatal para garantizar inclusión en ceremonias nupciales. (Foto: Especial)

En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la legisladora señaló que cada año en el Estado de México se celebran aproximadamente 17 mil matrimonios civiles, de los cuales cerca de 5 mil 400 (equivalentes al 37 por ciento) corresponden a personas con raíces originarias. Asimismo, en 2025, alrededor de 917 personas con discapacidad contrajeron nupcias en la entidad, sobresaliendo aquellas con discapacidad auditiva, del habla y motriz.

La propuesta plantea que el Registro Civil se coordine con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México y el Instituto Mexiquense para la Discapacidad, a fin de garantizar la provisión de personas intérpretes de lenguas indígenas y de Lengua de Señas Mexicana para los matrimonios.

En el caso específico de personas de pueblos indígenas, la iniciativa solicita que, si alguna de las contrayentes lo pide, el acta de matrimonio sea traducida y asentada en la lengua indígena de la que sea hablante, procurando el apego a las formas propias de expresión de dicha lengua.

La diputada Pérez Correa argumentó que la Constitución federal reconoce a México como una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, con derecho a preservar sus lenguas e identidad. Señaló que, si bien se han dado pasos en materia de accesibilidad física, en los casos de audición y habla sigue siendo indispensable contar con intérpretes de lengua de señas. La iniciativa es coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.

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