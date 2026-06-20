Plantel Texcoco de la UAEMéx obtiene primer lugar en concurso de video sobre inclusión y diversidad

El Plantel «Texcoco» de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) obtuvo el primer lugar en el Segundo Concurso Interpreparatoriano de Video «Campaña de concientización que promueva el respeto a la diversidad y la inclusión en la escuela», organizado por la Secretaría Académica de esta casa de estudios.

El material fue producido en las instalaciones del Plantel Texcoco y grabado con un teléfono inteligente. (Foto: Especial)

El certamen promovió la participación estudiantil en la construcción de entornos escolares más incluyentes y respetuosos, basados en el reconocimiento de todas las personas que integran la comunidad educativa.

Para esta edición, el equipo conformado por Elizabeth Arenas Nesta, Valeria Mendieta Román, Danna Fernanda Jácome Ruiz, Jorge Alejandro López Aguilar y Sofía Belmontes Pérez desarrolló el video «La inclusión y la diversidad», una propuesta audiovisual de dos minutos que promueve la reflexión sobre la pluralidad presente en la comunidad auriverde y fomenta una cultura de paz mediante mensajes de respeto, empatía y reconocimiento de las diferencias. El material fue producido en las instalaciones del Plantel Texcoco y grabado con un teléfono inteligente.

El presidente de la Academia de Recursos Socioemocionales y docente asesor del proyecto, Daniel Márquez Reyes, destacó que la conceptualización, elaboración del guion y dirección del proyecto estuvieron a cargo de las y los estudiantes, lo que favoreció el desarrollo de su creatividad, iniciativa y libertad de expresión. Señaló que abordar temas relacionados con la inclusión y la diversidad desde el nivel medio superior contribuye al fortalecimiento del pensamiento crítico, ya que permite al estudiantado conocer distintas perspectivas, cuestionar ideas preconcebidas y ampliar su capacidad de análisis y razonamiento.

El académico universitario subrayó que este tipo de iniciativas tiene un impacto positivo en la convivencia escolar, al promover el reconocimiento y respeto de todas las personas, favoreciendo así la construcción de espacios educativos más saludables, incluyentes y libres de discriminación. Mediante proyectos como este, la UAEMéx fortalece la cultura de paz entre sus comunidades estudiantiles, brindando herramientas que favorecen el diálogo, la empatía y el respeto como principios fundamentales de la convivencia, contribuyendo a la prevención de conflictos y a la construcción de relaciones escolares más armónicas y solidarias.

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