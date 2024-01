Pleno de la Cámara de Diputados dio apertura al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones dejando entre los temas prioritarios relacionado con el Agua.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, mencionó que el tema del agua es un reto enorme ya que necesitan mejorar la inversión desde lo local, estatal y federal.

Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario del Tercer año de la LXI Legislatura mexiquense (Foto: redes Legislatura)

“No podemos depender del sistema Cutzamala, no podemos depender de la explotación de pozos, no podemos depender nada más del agua de lluvia, necesitamos un sistema completo y complejo que pueda darle respuesta a todos los habitantes del estado de México, tenemos gran preocupación por el tema del agua y lo que necesitamos es más inversión en infraestructura hidráulica, y cuidar nuestros mantos acuíferos, y tratar de concientizar a la gente de que use el agua adecuadamente”.

Por su parte, el vicepresidente y coordinador de Morena, Maurilio Hernández, resaltó que deben realizar una armonización de la Ley del agua con las atribuciones de la nueva Secretaría, un trabajo de mayor calado y debe estar ya aprobada a más tardar el 16 de marzo.

“Es un tema de carácter federal que no se ha podido resolver y que el gobierno del estado tendrá que hacerlo a partir de que las cuencas del estado de México, cada vez están más agotadas, lo estamos viendo en la pérdida de capacidad del sistema Cutzamala y lo estamos viendo ya en los hechos como prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana están racionando ya el abasto del agua, a dos, tres días máximo y los pozos no son suficientes, entonces, ¿qué es lo que está haciendo CAEM? Pues rehabilitando pozos en este momento, racionando la distribución de agua en bloque, pero, sobre todo también no es un grave problema de infraestructura, no el desgaste de infraestructura, es una realidad que todos sabemos, en el camino se pierde casi el 40% del agua por la mala condición de la red hidráulica”.

Por su parte el diputado sin partido, Rigoberto Vargas, también hizo alusión a la Ley del Agua, que se debe analizar, mientras que el panista Francisco Santos, señaló que es un problema que se ha postergado a lo largo de los años y ya no se puede esperar más, y se debe poner dentro del ordenamiento de la Ley.

Otros temas que los diputados deberán revisar, son los relacionados a la niñez; a la ley de participación ciudadana; regular las instituciones de la sociedad civil que participan en la democracia; además de la ley Orgánica de la Administración Pública estatal y el Plan de Desarrollo estatal; así como la protección de servidores y el Issemym.

Finalmente, durante el cierre de la Diputación Permanente, se votó para elegir la Mesa Directiva del último Periodo de Sesiones, quedando electa con 64 votos como diputada presidente de la Mesa Directiva Ingrid Krasopani Schemelensky del PAN; en la vicepresidencia Yesica Yanet Rojas de Morena y Claudia Desiree Morales; mientras que, en la secretaría Fernando González del PRD,

Silvia Barberena del PT; y la diputada sin partido, Mónica Granillo.

