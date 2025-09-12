Pleno del Tribunal Superior de Justicia eligió a integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial

En su primera sesión extraordinaria, las magistradas y los magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México llevaron a cabo la votación y posterior toma de protesta de las y los integrantes del Órgano de Administración Judicial propuestos por el Poder Judicial, figura que sustituye al Consejo de la Judicatura.

Con su protesta de ley, inicia un ciclo de transformación que busca eficiencia, modernidad y cercanía con la ciudadanía.

El Magistrado Presidente, Héctor Macedo García presentó tres perfiles con amplia trayectoria en la Judicatura y en la administración pública. Una vez sometida la terna a votación nominal, fue aprobada por mayoría refrendando así el compromiso con la transparencia y la legalidad en la toma de decisiones del Tribunal.

La terna se integra por el Magistrado Fernando Díaz Juárez, quien es Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Corporativo y Doctor en Derecho Procesal Constitucional. Recientemente se desempeñó como Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; además ha ocupado puestos de relevancia tanto en el Poder Judicial como en organismos estatales y federales. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Pergamino de la Diosa de la Justicia y el galardón Andrés Molina Enríquez. Además, es autor y coautor de diversas publicaciones jurídicas.

Asimismo, por la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, quien cuenta con Licenciatura, Doctorado y Posdoctorado en Derecho; además de una Maestría en Derecho Civil. Con una amplia trayectoria de más de 25 años de servicio dentro del PJEdomex, donde ha desempeñado cargos como Técnica Judicial, Secretaria de Acuerdos, Jueza Civil de Cuantía Menor y de Primera Instancia, y Magistrada. El último cargo que desempeñó fue como Consejera de la Judicatura y catedrática de la Escuela Judicial.

También integra el Órgano de Administración Judicial la Magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, quien posee Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho, así como una Especialidad en Derecho Procesal. Su trayectoria incluye los cargos de Jueza de Primera Instancia, Magistrada, Consejera de la Judicatura, Coordinadora de la Administración de Juzgados del Sistema Penal Acusatorio y Directora General de la Escuela Judicial. Además, ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma estatal y ha sido distinguida con reconocimientos como la Presea “A la Administración de Justicia” y la Presea Estado de México “Adolfo López Mateos”.

El Órgano de Administración Judicial es la instancia responsable de conducir la gestión interna y la carrera judicial en el PJEdomex. Entre sus atribuciones se encuentran la definición del número, competencias y especialización de salas, tribunales y juzgados. El ingreso, formación, promoción y evaluación del personal de carrera; así como la supervisión del cumplimiento de las normas administrativas.

De acuerdo con la normatividad, estará integrado por cinco personas que ejercerán el cargo durante seis años improrrogables. Una designación corresponde al Poder Ejecutivo, otra a la Legislatura local y tres al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Este órgano funcionará en Pleno o mediante comisiones, y contará con una presidencia que se renovará cada dos años de manera rotatoria, fortaleciendo así la pluralidad y la corresponsabilidad en la conducción administrativa del PJEdomex.

Después del conteo de votos, las tres personas electas ingresaron al Salón de Plenos para rendir Protesta de Ley, ante las y los integrantes del Tribunal.

