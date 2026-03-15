Población indígena y afromexicana serían grupo prioritario en políticas de vivienda del Edoméx

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) planteó que las poblaciones afromexicana e indígena sean incluidas en los grupos poblacionales en situación de marginación o vulnerabilidad en la Ley de Vivienda del Estado de México, reconociéndolos expresamente como sujetos de atención prioritaria y personas en situación de vulnerabilidad.

Estas condiciones no solo afectan su calidad de vida, sino que limitan el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el desarrollo comunitario. (Foto: Especial)

Al exponer su iniciativa durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense a nombre del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) , el proponente puntualizó que, si bien la ley vigente contempla la obligación del gobierno estatal de promover programas y acciones de vivienda para la población en situación de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación, no les otorga suficiente visibilidad ni el enfoque diferenciado que se requiere.

Por lo anterior, resaltó que su planteamiento permitirá fortalecer el diseño e implementación de las políticas estatal y municipales de vivienda y facilitar su acceso mediante esquemas de subsidio, financiamiento y crédito.

De acuerdo con la iniciativa, la población afromexicana será entendida como aquellas personas que se autoadscriben como descendientes de poblaciones africanas, con formas propias de organización social, económica, política y cultural. La población indígena será entendida conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la composición pluricultural y multiétnica de la nación.

La iniciativa señala que, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, el 2.6 por ciento de la población mexiquense habla alguna lengua indígena, lo que representa 417 mil 603 personas de tres años y más. De esa cifra, según datos del Centro Estatal de Población, casi el 70 por ciento vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

Lo anterior incluye que habiten en viviendas en situación de rezago, ya sea por estar construidas con materiales precarios, carecer de servicios básicos o presentar condiciones de hacinamiento.

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