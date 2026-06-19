Pobreza energética en México y la crisis de acceso a la energía

Más del 40 por ciento de los hogares en México viven en situación de pobreza energética, mientras que la población llega a destinar hasta el 30 por ciento de sus ingresos exclusivamente para pagar el consumo diario de energía.

(Foto: Especial).

Frente a este panorama, derivado de un sistema desigual que prioriza a la industria sobre el derecho a precios justos, la asociación Hackers por Nuestro Futuro abrió la convocatoria para la Escuela de Liderazgo Climático, un programa nacional, gratuito y virtual diseñado para capacitar a jóvenes universitarios.

Thelma Morán, líder de Comunicación y Activaciones de la organización, expuso que las juventudes serán quienes enfrenten directamente el impacto de las decisiones políticas actuales, por lo que es urgente transitar hacia una verdadera soberanía y democracia energética.

Detalló que ante los altos costos de tecnologías eficientes o paneles solares, la solución requiere impulsar cooperativas energéticas, procesos de consulta y la adecuación de políticas en la Secretaría de Energía, con el acompañamiento de comisiones estatales de desarrollo económico para atender las necesidades comunitarias, especialmente cuando el país depende de la importación de más del 50 por ciento del gas desde Estados Unidos.

La transición energética es un asunto profundamente político y social que va más allá de los aspectos técnicos o de negocios, lo que demanda nuevos liderazgos que vigilen el cumplimiento de compromisos climáticos internacionales como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

Para responder a este reto, la convocatoria para la Escuela de Liderazgo Climático estará abierta hasta el 26 de junio para estudiantes de entre 18 y 26 años, quienes recibirán mentoría del 6 al 31 de julio con el objetivo de organizarse de forma colectiva e incidir directamente en la agenda pública del país.

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