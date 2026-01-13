Pobreza, legislación y certificación de choferes, temas de la agenda noticiosa este martes

1.⁠ ⁠La línea de pobreza en México, es decir, la capacidad que tienen las familias para adquirir bienes, servicios y alimentos básicos para su sobrevivencia cotidiana, tuvo un aumento en el último mes de 2025: 4.4% para las zonas urbanas y 3.8% para las zonas rurales.

2.⁠ ⁠La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, sigue pendiente y dando seguimiento a la aprobación de la Ley de Unidades Económicas de la entidad, la abrogación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, la Reforma al Código Administrativo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Eventos Públicos.

3.⁠ ⁠El sistema educativo estatal reanudó las actividades escolares este lunes. Cuatro millones de estudiantes de los niveles educativos básicos regresaron a las aulas.

4.⁠ ⁠El sector de transporte de pasajeros no tiene una notificación oficial del arranque y obligatoriedad de certificar a sus operadores a partir del próximo 19 de enero como se dio a conocer por la Secretaría de Movilidad de la entidad, los comentarios han llegado por redes sociales y medios de comunicación pero no se tiene un esquema programado y definido para este proceso, señaló Odilón López, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo en la entidad.

5.⁠ ⁠La Cámara de Diputados reanudó hoy sus trabajos con una sesión de la Diputación Permanente, donde se avaló la iniciativa de simplificación administrativa y se presentó otra para fortalecer el combate a la extorsión en el estado de México, ambas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez.

6.⁠ ⁠El Servicio de Administración Tributaria hizo un llamado a las empresas para comenzar a presentar su Declaración Anual 2025 y con ello poder cumplir la obligación fiscal durante el periodo que dio inicio el pasado primero de enero.

7.⁠ ⁠El gobierno del estado de México instaló los centros de acopio para la Campaña de Reciclaje de Árboles de Navidad, los cuales se convertirán en composta para nutrir los suelos de los bosques y cubrir senderos de los parques.

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