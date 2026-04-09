Poder Judicial mexiquense busca reducir saturación de juicios mercantiles mediante agilidad procesal

A nivel nacional se vive un fenómeno denominado como “Turismo judicial”, se trata de una serie de asuntos mercantiles que están siendo atendidos en las grandes ciudades, aún cuando estas no tengan la capacidad en operación o bien que tengan un gran número de asuntos por atender, lo cual puede aplazar la resolución de los mismos.

(Foto: Rebeca Morales)

Héctor Macedo Garcia, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, señaló que al momento del Estado De México está levantando la mano para ayudar a despresurizar la cantidad de juicios que se tienen principalmente en ciudad de México, y en donde muchas de las unidades económicas tienen instalaciones incluso en territorio Mexiquense, el objetivo fundamental es agilizar la resolución de los conflictos y apoyar para reducir los tiempos a otras entidades.

“Cuando una Empresa tiene un contrato lo que hacen es decidir donde lo van a juzgar, la mayoría tiene su sede en Ciudad de México, ciudades, grandes como Monterrey, Guadalajara, entonces el fenómeno en el Estado De México que tenemos es que por su cercanía con la Ciudad de México le puede ayudar a la ciudad a despresurizar sus juicios y a tener juicios ágiles en la Ciudad de México”.

En reunión con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado De México, Macedo Garcia señaló que el sector empresarial es fundamental en este proceso, con el objetivo de brindar información y asesoría a sus propias unidades económicas, así como atraer inversiones al tener un marco de certeza jurídica y de resolución rápida de conflictos.

El tema es de atención ágil, ya que el sector empresarial de manera histórica buscan la conciliación y la solución de conflictos a través de convenios o acuerdos y como hay arbitraje lo que hacen las empresas es llegar a acuerdos en lugar de llegar a juicios.

Aseguró que además, el tribunal tiene la capacidad para establecer módulos o esquemas de atención en sitio en diferentes regiones o municipios en la entidad, con lo cual además la Atención podría ser mucho más cómoda y cercana a las propias unidades económicas.

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