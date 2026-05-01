Policía de Ecatepec activa en zonas vulnerables Operativo Sonrisas

La policía municipal de Ecatepec puso en marcha el “Operativo Sonrisas” para llevar obsequios y sorpresas a niñas y niños de las colonias Luis Donaldo Colosio, Ciudad Cuauhtémoc, Lomas de San Carlos, Arboledas Xalostoc y San Andrés de la Cañada, estas últimas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

En la colonia La Laguna de Chiconautla los pequeños fueron sorprendidos por policías y marinos, quienes les entregaron superhéroes, muñecas, pelotas, dinosaurios, unicornios, dragones y plastilina moldeable.

“Hoy realizamos el Operativo Sonrisas para llevar alegría a nuestros pequeños, y desde la policía municipal seguiremos cuidando el bienestar de las niñas y los niños de Ecatepec”, afirmó Luis Alberto Taylor González, comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

En el despliegue operativo, encabezado por el comisario, participaron elementos de los sectores 5, 7 y 15, y de los agrupamientos de Prevención del Delito, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales, Tránsito Municipal y personal de Fuerza de Tarea de Marina.

En la colonia La Laguna de Chiconautla los pequeños fueron sorprendidos por policías y marinos, quienes les entregaron superhéroes, muñecas, pelotas, dinosaurios, unicornios, dragones y plastilina moldeable.

Luego, en una zona irregular conocida como “El Hoyo”, en Ciudad Cuauhtémoc, Samantha y Giovanna se emocionaron con los juguetes entregados por marinos y policías, y pidieron que siempre las protejan. “Fue muy bonito el regalo, muchas gracias a los policías y les pedimos que a los niños maltratados siempre los rescaten”.

En Lomas de San Carlos, policías del Sector 5 organizaron un festejo a los infantes con un show de payasos, baile y canto, entregaron botanas y obsequios a los pequeños.

Y en Arboledas Xalostoc, en la parte más alta de la Sierra de Guadalupe, los policías sorprendieron a los 17 integrantes de la familia Quintero, que habitan en este sitio desde hace 28 años y aseguran que es la primera vez que llevan una sorpresa hasta su domicilio.

“Me dio mucho gusto que se acordaran de nosotros, estoy muy agradecido que vinieran y por los servicios que nos dan; es un bonito detalle para los niños, como estamos hasta acá arriba es la primera vez que alguien viene a dejar juguetes”, señaló don Luis Quintero.

La canción “En el Bosque de la China”, de Cepillín, se escuchaba desde la patrulla que circulaba por calles de la colonia Arboledas Xalostoc -en la parte alta de la Sierra de Guadalupe- y atrajo la atención de los pequeños, quienes salieron de sus casas acompañados de sus padres y encontraron a policías del Sector 5 recorriendo las calles para entregar juguetes y dulces.

Samuel, de 10 años de edad, regresaba de la escuela por avenida Puerto del Gallo, vio una patrulla y policías; pensó que algo había ocurrido, pero al escuchar música de Cepillín su rostro cambió: “pensé que había un problema, pero me sorprendí cuando me dieron un juguete”.

Adriana, de La Lomita, en San Andrés de la Cañada, quien llevaba a su hijo en brazos, reconoció la labor de los policías por llevar alegría a los pequeños de la zona porque para muchas familias es complicado poder celebrar. “Está muy bien, es una buena obra, son muchos niños que no reciben nada, ya sea de su familia o en la escuela, pero es gran detalle para los pequeños”.

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