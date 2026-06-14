Policía de Ecatepec rescata a bebé de ocho meses abandonada en vía pública

Elementos del Sector 5 de la policía municipal de Ecatepec rescataron a una bebé de ocho meses de edad, al parecer abandonada en la colonia El Parque por su madre, una mujer en situación de calle con problemas de adicciones. La pequeña quedó bajo resguardo de la Procuraduría del DIF y fue ingresada a una Casa Hogar para sus cuidados.

La madre, al parecer, vive en situación de calle y tiene problemas de adicciones. (Foto: Especial)

Los uniformados recibieron reportes de que la menor estaba en un campamento improvisado sin ningún adulto a su cuidado. Una vecina resguardó a la niña y pidió la intervención policial, además de asearla y cambiarla, pues se encontraba muy sucia. Al arribar al punto, los uniformados resguardaron a la pequeña, quien fue hallada en buen estado de salud.

Los policías realizaron una primera búsqueda en las inmediaciones con los vecinos para localizar a algún familiar, pero el resultado fue negativo. Por ello, solicitaron la intervención de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas. La pequeña fue trasladada a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género para su valoración por el médico legista.

En dicha agencia se inició una denuncia contra quien resulte responsable por el delito de abandono de incapaz. Al punto se presentó personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF para hacerse cargo de la bebé de ocho meses, quien fue ingresada a Casa Hogar para sus cuidados.

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