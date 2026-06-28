Policía de Ecatepec y Marina retiran 64 cámaras de vigilancia irregulares

Elementos de la policía municipal de Ecatepec, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina y la Fiscalía Mexiquense, realizaron un operativo en el fraccionamiento Los Héroes donde retiraron un total de 64 cámaras de vigilancia colocadas de manera irregular en infraestructura pública. Con esta acción suman 444 dispositivos retirados en el actual gobierno, como parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz, con el objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad en las comunidades del municipio.

Las autoridades continúan con los operativos para detectar y retirar más dispositivos irregulares en el municipio. (Foto: Especial)

En el despliegue participaron personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Metropolitana y elementos de Marina, quienes realizaron un dispositivo de seguridad para el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de Alumbrado Público durante la ejecución del operativo de neutralización de los dispositivos. Los dispositivos estaban instalados en calles del fraccionamiento Los Héroes en diversas secciones, sobre infraestructura gubernamental.

La colocación irregular de estos dispositivos contraviene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México. El operativo incluyó recorridos en calles y avenidas del fraccionamiento, donde ubicaron las cámaras instaladas de manera ilegal. Las cámaras fueron retiradas con apoyo de la Fiscalía Mexiquense y personal de Alumbrado Público.

Con estas acciones operativas, en lo que va del gobierno se han logrado neutralizar 444 dispositivos de videovigilancia instalados de forma clandestina y no oficial en la infraestructura pública o en propiedades privadas, las cuales en algunos casos eran utilizadas para vigilar los movimientos de autoridades y corporaciones policiales. Las autoridades continúan con los operativos para detectar y retirar más dispositivos irregulares en el municipio.

Comentarios

comentarios