Policía de Género refuerza acciones de proximidad social durante jornada de fin de semana

Como parte de las acciones implementadas durante la jornada de fin de semana para informar sobre los servicios de seguridad a la población, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Policía de Género, intensificaron labores de proximidad social en diversos municipios de la entidad.

A través de brigadas “Casa por Casa” y recorridos preventivos, se brindó orientación directa a la ciudadanía sobre prevención y atención a la violencia (Foto: Especial).



Mediante brigadas denominadas “Casa por Casa”, así como recorridos de seguridad y patrullajes preventivos, se contó con la participación de más de 50 elementos, quienes realizaron despliegues operativos en calles y avenidas con el objetivo de establecer contacto directo con la ciudadanía, brindar orientación y generar entornos de confianza.

Durante estas jornadas, las y los uniformados proporcionaron información sobre las funciones de la Policía de Género, así como orientación en materia de prevención de la violencia, además de difundir el uso de los números de emergencia 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima, para reportar cualquier situación de riesgo.

En el Valle de Toluca, las acciones se llevaron a cabo en colonias como Santa Ana Tlapaltitlán, San Cristóbal Huichochitlán y Colonia del Parque, en el municipio de Toluca; así como en San Miguel, San Jerónimo Chicahualco y Madero, en Metepec, donde se realizaron visitas domiciliarias y recorridos en distintas vialidades para informar a las y los habitantes sobre los servicios de atención.

Asimismo, en estas demarcaciones se efectuaron patrullajes preventivos en zonas habitacionales y puntos estratégicos, además de recorridos de vigilancia en instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

Por otra parte, en municipios del Valle de México Oriente y Nororiente como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, el personal de la Policía de Género desplegó brigadas de proximidad en colonias como Benito Juárez, Labradores, San Esteban, El Tenayo Centro y Atlanta, donde además de los recorridos, se difundieron mensajes preventivos mediante altavoces para promover la cultura de la denuncia.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que se intensifica durante los fines de semana, periodos en los que se incrementa la interacción social, con el propósito de prevenir conductas delictivas, atender de manera oportuna a la población y consolidar la cercanía entre autoridades y ciudadanía.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México refrenda su compromiso de impulsar estrategias de proximidad social que contribuyan a la construcción de entornos más seguros y a la consolidación de la confianza en las instituciones de seguridad.

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