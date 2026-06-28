Policía de Tlalnepantla detiene a sujeto por delitos contra la salud y portación de réplica de arma de fuego

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, en coordinación con la policía estatal a través del operativo Intermunicipal, lograron la detención de un masculino de 43 años por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y la portación de una réplica de arma de fuego en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otros ilícitos cometidos en la zona. (Foto: Especial)

Los hechos ocurrieron durante los recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre la calle Cruz de Lorena, cuando un ciudadano alertó a los uniformados sobre la presencia de un hombre a bordo de un vehículo habilitado como taxi que presuntamente manipulaba un arma.

Tras implementar un despliegue de localización, los elementos policiales ubicaron y detuvieron la marcha del automóvil Nissan March, color blanco, de la asociación La Presa. Al realizar una inspección preventiva en el interior de la unidad, los oficiales localizaron una réplica de arma de fuego metálica en la zona del freno de mano, así como 24 envoltorios de plástico tipo ziploc en la guantera, los cuales contenían una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra. Al presunto responsable se le aseguraron 24 dosis de aparente droga en piedra y una réplica de arma de fuego metálica al interior del taxi.

El conductor, identificado como Daniel «N», fue detenido en el sitio de manera inmediata. Luego de informarle los derechos que la ley le otorga, el probable responsable, junto con el vehículo asegurado y los indicios materiales, fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar su situación jurídica. La detención se realizó en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección gracias al Operativo Intermunicipal y una denuncia ciudadana.

El Gobierno de Tlalnepantla pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 911, denuncia anónima 089, C4 Poniente 55 5366 4444 y C4 Oriente 55 5714 5077 para cualquier situación de riesgo o peligro. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otros ilícitos cometidos en la zona.

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