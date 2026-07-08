Policía de Toluca detiene a dos sujetos por robo de autopartes

Elementos de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a dos hombres tras una persecución, luego de ubicar un vehículo que era buscado por su presunta relación con el robo de autopartes.

Oficiales recibieron una alerta sobre una unidad con consigna operativa que circulaba sobre la calle Quintana Roo (Foto: Especial).

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales recibieron una alerta sobre una unidad con consigna operativa que circulaba sobre la calle Quintana Roo.

El automóvil fue localizado en el cruce de las calles Quintana Roo y Toluca, en la Colonia Sector Popular. Al marcarle el alto, los dos ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos por los policías a unos metros del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Luis Manuel «N», de 27 años, y Josué Gerardo «N», de 43. Ambos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que determinará su situación jurídica.

Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron el vehículo, el cual era investigado por su presunta relación con el robo de autopartes.

La detención ocurre en el contexto de la estrategia de seguridad implementada el alcalde Ricardo Moreno, quien de acuerdo con cifras oficiales, reportó una disminución de 75 por ciento en el robo de vehículos en la presente administración.

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