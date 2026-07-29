Policía de Toluca detiene a tres hombres por robo de cable a vías del Tren Interurbano

Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a tres hombres señalados por presuntamente sustraer cable de la estructura del Tren Interurbano México-Toluca, en la delegación El Seminario.

Los sujetos fueron sorprendidos cuando descendían de la estructura del tren (Foto: Especial).

De acuerdo con el reporte oficial, el Centro de Mando emitió una alerta por el posible robo y daño a infraestructura pública sobre avenida Las Torres esquina Lago San Andrés, por lo que los policías se trasladaron de inmediato al sitio.

Al arribar, observaron a dos hombres que descendían por una cuerda desde la parte superior de la estructura del tren, mientras un tercer individuo permanecía en el lugar como presunto vigía.

Durante la intervención fueron asegurados un rollo de cable de aproximadamente 32 metros, una escalera y un par de cizallas, presuntamente utilizados para cometer el ilícito.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 29 años; Marco Antonio “N”, de 18; y Martín “N”, de 25 años. Los tres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación jurídica.

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