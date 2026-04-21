Policía de Toluca localiza a dos menores ausentes: los reintegra con sus familias

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, a través de su Policía de Género y Célula de Búsqueda, localizó a dos menores de 14 años que se habían ausentado de sus domicilios en la colonia Altamirano, sin que existiera ficha de búsqueda activa.

Se localizó a dos menores de 14 años que se habían ausentado de sus domicilios en la colonia Altamirano, sin que existiera ficha de búsqueda activa (Foto: Especial).

La intervención se derivó de una llamada al número de emergencias 9-1-1, que alertó sobre la presencia de dos adolescentes en la vía pública, en la calle Justo Sierra. Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron la situación y resguardaron a los menores.

De acuerdo con la información recabada, uno de los adolescentes se ausentó desde la noche anterior por conflictos familiares. Su padre acudió al sitio, refirió que ya realizaba su búsqueda y el menor fue entregado conforme a protocolo.

En el segundo caso, el menor manifestó inconformidad con la dinámica familiar. Su madre fue localizada vía telefónica, acudió al lugar y se realizó la entrega correspondiente.

Durante la intervención, personal especializado de la Policía de Género brindó orientación preventiva a los menores sobre los riesgos de permanecer solos en la vía pública, así como recomendaciones a los padres de familia para fortalecer la comunicación y prevenir este tipo de situaciones.

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