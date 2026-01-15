Policía del estado de México sorprende con flashmob musical en zona oriente

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y promover la cultura, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Banda de Música de la Policía, ha realizado diferentes flashmob musicales, en centros comerciales, corredores turísticos y andadores culturales de la Zona Oriente.

Se busca la vinculación con la sociedad a través del arte y la cultura. Durante la actividad se invita a la ciudadanía a participar e interactuar con los músicos (Foto: Especial).

A través de la música han sorprendido agradablemente a transeúntes y visitantes con una presentación llena de ritmo y entusiasmo.

El titular de la dependencia estatal de seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, refiere que atiende a una de las iniciativas que emana de las Mesas de Paz, fortalecer la cercanía con la ciudadanía, una consigna que diariamente refuerza la gobernadora del estado de México Maestra Delfina Gómez Álvarez, para generar un lazo de confianza así como la reconstrucción del tejido social.

La iniciativa se realizará en los 15 municipios que conforman el Mando Unificado Zona Oriente, la actividad dio inicio en el mes de diciembre de 2025 y se ha presentado en espacios tales como centros comerciales, corredores turísticos y andadores culturales de Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ixtapaluca y Valle de Chalco;

Hasta el momento han presenciado el flashmob casi tres mil personas, donde escucharon y disfrutaron de interpretaciones de piezas musicales de dominio popular como “Bésame Mucho”, “Perfume de Gardenias”, “Mi cariñito”, entre otras.

Esta actividad forma parte de las acciones de proximidad social que impulsa la el Gobierno del Estado de México, y la SSEM a través de la Unidad de Vinculación Comunicación Social y Relaciones Públicas (UVCSyRP) con el objetivo de fomentar la convivencia pacífica y la recuperación de los espacios públicos.

La Banda de Música, integrada por elementos policiales con formación artística, demuestra que la seguridad también puede expresarse a través del ritmo, consolidándose como un puente de comunicación entre la institución y la sociedad mexiquense.

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