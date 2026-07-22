Policía detiene a mujer por transferirse dinero de abuelito a su tarjeta

Elementos del sector 8 de la policía municipal detuvieron a una mujer, quien se habría aprovechado de un abuelito que le pidió apoyo para retirar efectivo en una sucursal bancaria de Santa María Tulpetlac, sin embargo, la femenina se habría aprovechado de su vulnerabilidad y se transfirió nueve mil pesos a su cuenta.

El hombre pidió apoyo para retirar efectivo en un cajero.

Los hechos ocurrieron en el área de cajeros de una sucursal ubicada en la vía Morelos, donde un abuelito de 63 años quien presentaba problemas visuales para poder retirar efectivo con su tarjeta pidió el apoyo de una mujer.

Sin embargo, la femenina realizó diversos movimientos en el cajero con la tarjeta del adulto mayor para solicitar un préstamo inmediato de 9 mil 800 mil pesos, y que depositó a su cuenta personal.

La mujer dijo al adulto mayor que había pedido un préstamo pero que se los regresaría en 30 minutos, sin embargo, al darse cuenta que ello no ocurría el abuelito pidió intervención de la policía municipal.

La inmediata reacción de uniformados del sector 8 permitió detener a Guadalupe Belem “N” de 27 años, a quien se le halló un ticket por la cantidad de 9 mil 800 pesos, por lo que fue presentada ante el ministerio público por el delito de abuso de confianza en contra del abuelito que pidió su apoyo.

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