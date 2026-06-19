Policía Estatal asegura arma de fuego y aparente droga a dos hombres en Cuautitlán Izcalli

Como parte de las acciones del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos contra la salud y portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Los uniformados aseguraron una motocicleta sin placas, 30 dosis de una sustancia con características similares al cristal y una réplica de arma de fuego tipo escuadra (Foto: Especial).

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales del Agrupamiento FAR XI realizaban recorridos preventivos en Cuautitlán Izcalli y observaron a dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta tipo cross color verde, quienes al percatarse de la presencia policial adoptaron una actitud evasiva, lo que motivó una intervención preventiva por parte de los uniformados.

Tras efectuar una inspección conforme a los protocolos de actuación, los uniformados localizaron una mochila que contenía 30 bolsas de plástico resellables color rosa con una sustancia granulada y cristalina con características similares a la droga conocida como cristal, por lo que detuvieron a Marco “N” y Juan “N”, de 32 y 46 años de edad, respectivamente.

Además, a uno de los detenidos le fue asegurada una réplica metálica de arma de fuego tipo escuadra, que portaba fajada a la altura de la cintura, en la acción también fue asegurada una motocicleta tipo cross que no contaba con placas de circulación.

Luego de informarles los derechos que la ley les confiere, los detenidos e indicios fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

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