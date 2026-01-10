Policía estatal asegura vehículo y detiene a dos hombres por encubrimiento en Coacalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguraron un vehículo y detuvieron a dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por receptación. La acción se derivó de la investigación de un robo con violencia a un negocio ocurrido el 7 de enero en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

El incidente inicial fue reportado al número de emergencias 9-1-1. (Foto: SSEM)

Según la información, tres sujetos ingresaron a un establecimiento comercial en la colonia Rancho Grande, amedrentaron al personal y se apoderaron de mercancía diversa antes de huir. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) activó los protocolos de seguimiento.

Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia de infraestructura estatal, se identificó que los presuntos responsables escaparon a bordo de una camioneta Ford Edge, de color blanco y con toldo negro. Con esta información, se generó una consigna operativa para localizar y dar seguimiento al vehículo.

El monitoreo en tiempo real del C5 permitió rastrear el desplazamiento de la unidad a través de diversas vialidades. Finalmente, la camioneta fue localizada circulando sobre el boulevard de las Rosas, en el municipio de Coacalco.

Elementos policiales en campo se trasladaron al punto indicado y localizaron un vehículo con las características descritas. Tras marcarle el alto al conductor mediante comandos verbales, procedieron a realizar una inspección conforme a los protocolos establecidos.

Durante la revisión se corroboró que se trataba del vehículo objetivo de la búsqueda. Además, en el interior del automóvil se aseguró un objeto tipo mazo. No se especificó si este objeto estaba relacionado directamente con el robo inicial.

Los dos ocupantes de la camioneta fueron detenidos. Fueron identificados como Johan «N» y Emmanuel «N». Tras ser informados de sus derechos legales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con los indicios asegurados.

En la Agencia del Ministerio Público se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de encubrimiento por receptación. La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos en el marco de la investigación.

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