Policía estatal detiene a dos probables responsables de privación de la libertad en Chalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal de Protección Civil, rescataron a una mujer que se encontraba privada de la libertad y detuvieron a dos hombres por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, tentativa de feminicidio y violación. La intervención derivó de un despliegue operativo activado tras una denuncia recibida mediante los grupos de coordinación interinstitucionales.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para deslindar responsabilidades y determinar si los detenidos están relacionados con otros ilícitos cometidos en la zona. (Foto: SSEM)

La acción se realizó luego de que policías estatales recibieran información sobre una posible privación de la libertad en un inmueble ubicado en la colonia San Marcos Huixtoco, en el municipio de Chalco. Al arribar al sitio, los uniformados hicieron contacto con una mujer, quien refirió haber recibido mensajes en los que le indicaban que su hija se encontraba secuestrada al interior del domicilio referido. Ante ello, se implementó un despliegue operativo que permitió ubicar el inmueble e intervenir de manera inmediata.

Durante la inspección, los efectivos localizaron en una de las habitaciones a una mujer, quien se encontraba amordazada y atada de pies y manos. La víctima manifestó haber permanecido cuatro días retenida y señaló que sus captores habían atentado contra su integridad, además de haber sido víctima de agresiones sexuales, por lo que recibió atención inmediata y fue trasladada a un hospital para una valoración médica especializada.

En el lugar fueron detenidos Lisandro «N», de 29 años de edad, y Sergio «N», de 24 años, quienes fueron informados de los derechos que les confiere la ley, trasladados y puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, donde se determinará su situación jurídica e integrarán las investigaciones correspondientes.

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