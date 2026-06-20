Policía estatal detiene a probable responsable de cohecho y encubrimiento por receptación

Como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre como probable responsable de los delitos de cohecho y encubrimiento por receptación. El individuo conducía un taxi vinculado al robo de un comercio en el municipio de Zinacantepec, donde se sustrajeron diversos artículos con un valor aproximado de 19 mil pesos.

El detenido fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. (Foto: SSEM)

A través de una denuncia, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) tuvo conocimiento del hurto sin violencia en un establecimiento, por lo que se notificó a los uniformados en campo para su atención. Mediante el sistema de videovigilancia, operadores del C5 realizaron un análisis videográfico con el que lograron visualizar el momento de los hechos, observando que los responsables se trasladaban en un vehículo con cromática de taxi, en el cual cargaron los objetos del posible hurto.

Policías de la dependencia, quienes realizaban despliegues de vigilancia como parte de las acciones instruidas en las Mesas de Paz, implementaron un operativo de búsqueda. Al circular por calles de la colonia San Juan de las Huertas, en Zinacantepec, observaron un automóvil con características similares a las reportadas y, tras darle alcance, le marcaron el alto al conductor mediante comandos verbales. Al establecer contacto, el sujeto al parecer ofreció dinero en efectivo para evitar ser trasladado ante la autoridad competente.

Luego de consultar la información con el Centro de Mando estatal, confirmaron que se trataba de la unidad referida en el reporte. Al informarle que poseer un vehículo relacionado con un ilícito y ofrecer dádivas constituyen delitos, los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Antonio «N», de 30 años. El detenido fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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